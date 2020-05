Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souligné, dimanche soir, que le ministère de la Jeunesse et des Sports prendra en charge dans les plus brefs délais la préoccupation de la tenniswoman algérienne Ines Ibbou. «L'Algérie ne peut se permettre de perdre un talent sportif comme Ines Ibbou, qui est jeune et qui a toute une carrière devant elle dans une spécialité où peu d'Algériens excellent. Le ministère de la Jeunesse et des Sports prendra en charge ta préoccupation dans les plus brefs délais. Tout mon soutien et mes voeux de succès», a tweeté le président de la République. Dans une vidéo postée samedi soir, la joueuse algérienne Ines Ibbou répondait à Dominic Thiem, qui ne souhaitait pas participer au fonds de soutien pour les joueurs mal classés. La 620e mondiale racontait aussi son parcours, semé d'embûches. Elle n'imaginait sûrement pas susciter autant de réactions dans le monde du tennis, puisque son cri du coeur a été visionné plus de 51 000 fois sur son compte Instagram. Elle a reçu des messages touchants de Nick Kyrgios, Bruno Soares, Jay Clarke et Venus Williams, qui a eu ce mot charmant: «You're ma hero.» Dans une vidéo longue de 9 minutes, Ibbou explique d'abord les différences flagrantes entre son parcours et celui de Thiem, et ce, dès l'enfance: «Cher Dominic, après avoir lu ta dernière déclaration, je me suis demandée à quoi aurait ressemblé ma carrière, et donc ma vie, si j'avais été toi. Si j'avais eu la chance d'avoir des parents profs de tennis lorsque j'ai touché ma première raquette à 6 ans, tombant immédiatement amoureuse de ce sport. Moi, qui ai grandi dans la banlieue d'Alger, dans une famille très modeste, et dont les parents ne connaissaient rien de ce sport. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait aidé...si tu savais Dominic, comme il est dur d'être une athlète dans un pays comme le mien.» La joueuse algérienne est revenue sur les difficultés pour percer dans un pays tel que l'Algérie: «Alors c'est sûr, on n'a peut-être pas tous des parents profs de tennis, mais on peut tous compter sur les installations tennistiques. A moins que...Tu sais, Dominic, qu'il n'y a aucun tournoi ITF, ATP ou WTA en Algérie? Tu sais qu'il n'y a pas de coach de niveau international, ni même un seul court couvert dans mon pays? Mais détrompe-toi, cela ne m'a pas empêchée de me créer des opportunités, devenant même l'une des meilleures joueuses du monde chez les 14 ans. Comme toi, j'ai atteint le sommet chez les juniors. Pas le top 10, mais 23e. Pas mal pour une Africaine, non? Personne de mon pays n'avait encore atteint ce niveau-là.» Après avoir expliqué qu'elle est passée pro grâce à l'aide «généreuse» de nombreuses personnes, Ibbou est revenue sur la vie d'une joueuse sur le circuit secondaire: «Je passe la plupart de mon temps seule. Je prends les billets d'avion les moins chers, quitte à avoir

3 escales.

Je sacrifie du temps d'entraînement et de récupération pour mes demandes de visa - un autre budget pour moi.» Très élégante, elle précise également ne rien lui reprocher, mis à part de ne pas comprendre les réalités des joueurs et joueuses de son niveau: «Dominic, je te l'ai dit, on ne t'a rien demandé. À part un peu de respect pour nos sacrifices. Des joueurs comme toi me font m'accrocher à mon rêve. S'il te plaît, ne gâche pas ça.» Un témoignage poignant!