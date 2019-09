Une cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports avec des récompenses financières octroyées aux lauréats à l’initiative du gouvernement. Les médaillés d’or ont eu droit à une prime de 50 millions de centimes, soit 20 millions de centimes de plus que les médaillés d’argent, alors que les médaillés de bronze ont touché 20 millions de centimes. Dans ces jeux, l’Algérie avait terminé à la 4e position avec 33 or, 32 argent et 60 bronze. Après l’intervention de Abdelhakim Chater, chef de cabinet du Premier ministre, qui a félicité les lauréats, vient celle du MJS, Raouf Salim Bernaoui. Ce dernier a profité de l’occasion pour tacler le Comité olympique algérien (COA), en dénonçant certains « agissements » de ce dernier. Il s’est dit « déçu de constater que ces pratiques existent aujourd’hui encore ». « Je suis athlète de haut niveau depuis 1993 et athlète olympique depuis 1996. C’est pour dire que je suis dans le circuit depuis suffisamment longtemps pour confirmer que ces agissements existent depuis longtemps, sauf que j’avais espéré qu’en 2019, elles n’aient plus lieu d’être », a-t-il regretté. De quels reproches s’agit-il ? Selon le premier responsable des sports en Algérie, « le COA a outrepassé ses prérogatives en s’immisçant de manière directe dans le travail de certaines Fédérations, notamment, en engageant lui-même certains athlètes dans les JA-2019, tout en leur promettant des récompenses financières, alors que nous ne sommes pas en club ». « Lorsqu’il s’agit de représenter son pays, on ne parle plus d’argent, mais on motive l’athlète autrement. On lui rappelle entre autres qu’il joue pour la fierté et l’honneur de tout un peuple » a-t-il ajouté. Bernaoui a cité l’exemple de l’EN de football, sacrée championne d’Afrique, sans que les joueurs aient reçu la moindre promesse de récompense : « Lorsque notre EN football s’était qualifiée pour les demi-finales, moi et le président de la FAF étions un peu gênés, car à ce moment-là, pratiquement tous les autres pays avaient abordé la question des primes, sauf nous. Mais cela n’a pas empêché nos footballeurs d’aller au bout et d’offrir ce titre tant espéré par tout un peuple. D’ailleurs, même lorsque nous avions essayé d’aborder le sujet avec les joueurs, ils nous avaient répondu : « Nous sommes là pour procurer de la joie à notre peuple, pas pour l’argent .» L’EN de football a été honorée, lors de cette cérémonie de mardi soir, par le MJS et l’Etat, en la présence du président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, qui a reçu un titre honorifique.