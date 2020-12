Seize équipes participeront jeudi à 12h30 au tirage au sort de la phase finale de l'Euro Espoirs, qui aura lieu en mars et juin 2021 en Hongrie et Slovénie.

Joueurs éligibles Les joueurs concernés par l'Euro Espoirs doivent être nés après le 1er janvier 1998.

Tournoi en deux tempsLa compétition se déroule en deux temps, avec une phase de groupes du 24 au 31 mars 2021. Les deux premiers de chaque poule accèderont à un «Final 8» disputé du 31 mai au 6 juin 2021, dans des matchs à élimination directe menant à la finale à Ljubljana, après des quarts et demi-finales partagés entre Hongrie et Slovénie.

L'enjeu est de succéder à l'Espagne, qui a remporté en 2019 son 5e Euro Espoirs après ceux de 1986, 1998, 2011 et 2013, un record partagé avec l'Italie, qui a triomphé en 1992, 1994, 1996, 2000 et 2004.

La France n'a gagné la compétition qu'une fois, en 1988, et était demi-finaliste en 2019, pour sa première apparition en phase finale depuis 2006.

Deux pays hôtes Les rencontres du groupe A se disputeront à Budapest et Szekesfehervar, celles du groupe B à Maribor ou Celje, celles du groupe C à Szombathely ou Györ, et celles du groupe D à Koper ou Domzale et dans la capitale slovène Ljubljana.

Quatre poules Les équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. L'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, premières nations au classement UEFA Espoirs, sont les têtes de série regroupées dans le chapeau 1 et ne pourront donc se rencontrer.

Dans le chapeau 2 figurent l'Italie, le Danemark, le Portugal et les Pays-Bas. Roumanie, Croatie, République Tchèque et Russie suivent dans le chapeau 3, tandis que le dernier chapeau regroupe la Suisse, l'Islande, la Slovénie et la Hongrie: ces deux dernières sélections, en tant que pays organisateurs, sont d'ores et déjà placées dans les groupes B et A.