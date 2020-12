La victoire bien méritée de la JS Kabylie, ven-dredi dernier en déplacement face à l'ASO Chlef, au stade Boumezrag (2-0) tombe à point nommé à la veille de l'entrée des Canaris aux qualifications du

1er tour des éliminatoires de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le doute s'est installé au sein du club kabyle et les fans des Canaris se sont impatientés quant à la situation de leur équipe qui n'arrivait pas à s'imposer après 3 matchs du championnat de la Ligue1, alors qu'elle était la première formation à débuter les entraînements en cette période de Covid-19.

Ainsi, vendredi dernier, et sur la pelouse du stade Boumezrag de Chlef, un certain Réda Bensayah s'est si bien illustré qu'il fut bel et bien l'«homme du match» et surtout l'«artisan» des deux réalisations de l'équipe kabyle dirigée par Youcef Bouzidi qui a remplacé le Tunisien Zelfani, limogé après le premier match à Tizi Ouzou où l'équipe a été tenue en échec par le CA Bordj Bou Arreridj.

Ainsi, Bensayah, relégué au banc des remplaçants lors des deux derniers matchs face au MC Oran et au CR Belouizdad, a été cette fois-ci bien titularisé par Bouzidi qui opère un turnover pour son effectif afin de parer à la charge des matchs qui attendent l'équipe durant cette saison.

Bensayah a été le véritable artisan de la précieuse victoire de la JSK face à l'ASO Chlef puisqu'il a d'abord ouvert la marque en lobant deux défenseurs pour loger la balle au fond des filets du gardien de but Meddah (52'). Ensuite, Bensayah provoque le penalty sifflé par l'arbitre Aouina, après avoir été crocheté par un défenseur à l'intérieur de la surface de réparation. Ce qui a permis à la

JS Kabylie d'inscrire le deuxième but par Hamroune. C'est le soulagement au sein des fans des Canaris qui espèrent que cette victoire serait le déclic «psychologique» pour les joueurs, dont le doute a commencé par les ronger.

Ainsi les joueurs et bien évidemment le staff technique dirigé par Bouzidi ont bel et bien

retrouvé le moral avant de s'envoler en direction du Niger pour affronter l'US Gendarmerie nationale, pour le compte du 1er tour de la coupe de la CAF.

Et justement à propos du déplacement de l'équipe kabyle au Niger, il était d'abord convenu d'une éventuelle convention avec l'ES Sétif, l'autre club algérien engagé en Ligue des champions africaine, pour un vol spécial conjoint. Mais il s'avère que du côté de l'Entente de Sétif, on a exigé des responsables de la JSK une somme supplémentaire de 200 millions de centimes environ, ce qui a poussé la direction kabyle à refuser cette exigence puisqu'elle a décidé de prendre un vol régulier de la Royal Air Maroc vers le Niger.

La délégation de la JS Kabylie s'est envolée, hier, en direction du Maroc pour une escale de pas moins de 9 heures, avant de poursuivre son périple en direction de Niamey. De Casablanca à Niamey, le vol dure 3 heures environ. Les joueurs seront épuisés dans la mesure où c'est à l'aéroport de Casablanca que la délégation a passé les 9 heures d'escale!

C'est ce qui a fait réagir le coach des Canaris, Bouzidi qui a estimé qu'«attendre 9 heures pour une escale et de surcroît dans un aéroport, c'est vraiment trop demander», avant d'ajouter «J'espère qu'à notre arrivée au Niger, l'attente ne sera pas longue...».

Bouzidi a déjà préparé son programme avant d'aborder ce premier match de la coupe de la CAF en indiquant: «je suis en train de recoller les morceaux et on a besoin d'un minimum de moyens», avant d'ajouter: «J'axerai d'ailleurs, mon travail sur la récupération, en espérant que les joueurs auront bel et bien le temps de récupérer», a conclu le coach de la JS Kabylie.

À noter que le match entre la JS Kabylie et l'US Gendarmerie nationale du Niger est prévu, mardi prochain, à partir de 15h30,,au stade Général-Seyni-Kountache de Niamey. Cette rencontre sera officiée par un trio arbitral nigérian, emmené par Quadri Ololade Adebimpe.

Le directeur du jeu nigérian sera secondé par ses compatriotes Abdulmajeed Olaide et Peter Eigege Ogwu, respectivement comme premier et deuxième assistants. Quant à Salisu Basheer, il fera office de quatrième arbitre. Enfin le commissaire du match n'est autre que Ibrahima Sangar.