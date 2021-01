Le parcours du MC Alger depuis l'entame de la nouvelle saison est, le moins que l'on puisse dire, excellent. Ceci, dans la mesure où sur les 15 points mis en jeu dans les 5 matchs déjà disputés en championnat, les Vert et Rouge en ont glané 13. Ce qui fait que le Mouloudia, bien drivé par le coach Nabil Neghiz, n'a perdu que deux points et ce, lors de son derby en déplacement face au Paradou AC, où les deux équipes se sont quittées sur le score de parité (1-1). En Champions League africaine, et après avoir éliminé les Buffles du Bénin, lors du tour préliminaire, le MCA a pris une option pour la qualification en phase de poules en dominant, lundi dernier, avec autorité les Tunisiens du CS Sfax (2-0), au stade olympique du 5-Juillet, pour le compte du 2e tour préliminaire (aller). Et pourtant, certains fans du club avaient quelque peu douté de leur équipe en début de saison, et ce, en dépit des bons résultats. Chose inexplicable, dans la mesure où les effets de la pandémie de coronavirus constituent un véritable handicap, bien évidemment pour tous les clubs dans le monde et, donc, y compris le MCA. De plus, ces fans qui critiquaient l'équipe, n'ont pas du tout accordé des circonstances atténuantes au staff technique et aux joueurs en les critiquant en ce début de saison, alors qu'ils sont irréprochables! Chez les observateurs et les spécialistes, on ne critique pas l'évolution d'une équipe dès les premiers matchs de la reprise des compétitions et encore moins bien avant... Ceci dit, il est utile de rappeler que les staffs aussi bien technique qu'administratif, joueurs et autres encadreurs ont souffert avant le début du championnat avec les tergiversations des responsables du club béninois des Buffles du Borgou qui, après avoir réalisé un nul à domicile face au MCA (1-1), n'ont pas trouvé mieux que de vouloir perturber une équipe plus forte qu'eux, en provoquant une mini-crise relative à leur venue en Algérie pour jouer le match retour décisif, prétextant la suspension des vols en Algérie. Or, les responsables du MCA ont envoyé le plan de vol aux responsables béninois ainsi et surtout, avec l'autorisation pour rejoindre Alger par avion. Et ce n'est qu'après intervention de la CAF qui a reprogrammé le match que ces mêmes Béninois se sont finalement présentés à Alger. Et là, les Vert et Rouge ont pris une sérieuse revanche sur eux en leur infligeant un score qui témoigne de la différence de niveau (5-1) pour montrer qu'ils ont voulu gagner et se qualifier sans jouer le match retour en envoyant une requête à la CAF, sachant bien que ses responsables actuels sont bel et bien contre tout ce qui est algérien. Bref, le MCA a éliminé ces Buffles avant d'infliger un (2-0) au club sfaxien de Tunis en match aller du tour suivant, grâce à un doublé de Frioui. La seconde manche face au CS Sfaxien se jouera, mercredi prochain, au stade Tayeb M'hiri de Sfax à partir de 15h. En championnat d'Algérie, les statistiques sont là pour témoigner que Neghiz et ses joueurs sont sur la voie de la dynamique des bons résultats en réalisant 4 victoires et un seul match nul en 5 matchs disputés. Les Verts et Rouge qui, restent, jusque -là, imbattables comptent d'ailleurs un match en retard contre la JS Saoura pour le compte de la 6e journée. Et plusieurs joueurs ont su, jusque-là, tirer leur épingle du jeu, en relançant, ainsi, la concurrence, à tous les postes. L'on citera, entre autres, le gardien Boutaga, Haddad, Brahimi et Bourdim. Cela donnera, donc, l'embarras du choix au coach Neghiz pour composer son équipe-type et gérer le calendrier démentiel auquel sera soumis son équipe. D'ailleurs, vendredi, et dans le cadre de la mise à jour du calendrier, le coach a aligné une toute nouvelle équipe, qui a su, face au CS Constantine, l'emporter par la plus petite des marges, sur un but de Brahimi. Et pourtant, les Algérois ont évolué en infériorité numérique depuis la première demi-heure de jeu, après l'expulsion de Harrag.

Les Vert et Rouge occupent actuellement la deuxième place au classement derrière la redoutable équipe de l'ES Sétif. Cette dernière compte 16 points en 6 matchs joués avec 3 points de plus par rapport à leur dauphin le MCA qui compte un match en moins. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire du MCA lors de son match retard, il rejoindra l'Entente à la première place.