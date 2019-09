Le MC Alger, qui s’était contenté d’une courte victoire devant les Omanais de Dhofar (1-0), mardi dernier au stade du 5-Juillet en 16es de finale aller de la Coupe arabe des clubs, se doit de sortir le grand jeu aujourd’hui au match retour pour espérer se qualifier au prochain tour. Le match se jouera au complexe de Salala à partir de 17h30. L’unique but signé au match aller par Ayoub Azzi pourrait s’avérer insuffisant pour revenir d’Oman avec le ticket de la qualification. Les 19 joueurs choisis par le coach Bernard Casoni le savent très bien. C’est pourquoi, et à titre d’exemple, l’attaquant Abdenour Belkheir dira : « Le meilleur scénario serait de marquer en début de match. » Seulement, il ne faut pas oublier qu’en face, les joueurs du coach Zelfani sont bien revigorés par un retard d’un seul but à combler pour tenter de gagner la partie en inscrivant un ou d’autres buts pour se rassurer devant leur propre public. A l’issue du match aller, le coach de Dhofar, Yamen Zelfani, avait bien indiqué : « Devant le Mouloudia, on ne peut pas ouvrir le jeu, nous l’aurions payé cash. C’est une défaite par 1-0 certes, mais c’est la première manche et il reste une autre à Oman. Nous avions quelques joueurs blessés qu’on tentera de récupérer pour le match retour. » En d’autres termes, il y aurait donc deux nouveaux atouts pour les Omanais : le retour des blessés et l’ouverture du jeu. Ce qui pourrait nuire à la défense des Vert et Rouge.

Et dans ce même ordre d’idées, le coach du Mouloudia fait remarquer qu’ « il faut être efficace devant et vigilant derrière, car, ils ont de très bons attaquants qui peuvent faire la différence à tout moment ». Si c’est le principal responsable technique des Vert et Rouge qui fait une telle remarque, c’est que cela veut dire que le MCA est vraiment en difficulté dans ce déplacement à Oman. Et pour assurer un bon résultat avec seulement 19 joueurs qu’il a convoqués pour ce match et qui sont tous opérationnels, Casoni tient à préciser : « Je ferai jouer les plus en forme. » Il faut savoir que le coach tunisien de Dhofar a donné un seul jour de repos à ses joueurs après leur retour du voyage d’Alger. Le groupe a repris les entraînements vendredi dernier. Pour éviter la pression à ses poulains, il a décidé d’une mise au vert à l’hôtel Hilton, hier, pour bien préparer psychologiquement les joueurs et assurer un bon résultat, donc une qualification surtout. Quant à la délégation du MCA, elle est arrivée vendredi à Oman où elle a été reçue par le président du club de Dhofar, Cheikh Ali Ben Errouas, et des membres du conseil d’administration.

Casoni et ses joueurs devraient effectuer leur dernière séance d’entraînement, hier, à l’heure du match et sur la pelouse où doit se jouer cette rencontre. Des blessures, il y en a dans les deux camps : côté Dhofar, on notera la blessure des attaquants Salah Elyahiai, Talal Djazaâet, Bouchaib Sofiani. Quant au Mouloudia, il enregistre l’absence d’un des joueurs clés à savoir le maître à jouer Abdelmoumene Djabou, sans oublier, l’attaquant Camerounais Wanko Ronney qui doit régler un problème administratif dans son pays. Pour le directeur technique de Dhofar, Ali Fail : « Ce match contre le MCA est une sorte de finale et elle constituera donc un reflet du football omanais. Et c’est pourquoi il faut multiplier les efforts pour un retour salutaire à la compétition par une qualification. » La motivation est remarquable dans les deux camps, et il ne reste que le vrai langage : celui du terrain.