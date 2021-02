Toujours plongés dans l'ambiance de la compétition africaine, les mordus de la balle ronde algérienne auront rendez-vous, ce soir, avec un derby maghrébin alléchant. Il opposera, au stade du

5-Juillet d'Alger, le Mouloudia aux Tunisiens de l'EST. Cette affiche, comptant pour la seconde journée de la phase des poules de la Champions League, reste ouverte à tous les pronostics et promet d'ores et déjà d'être palpitante.

Les Algérois, qui avaient réussi à arracher le point du match nul (0-0), chez les Egyptiens du Zamalek lors de la précédente journée, dans des conditions particulières, tenteront d'enregis-trer, ce soir, leur première victoire et faire un pas en avant vers la qualification. La mission ne sera pas facile face au leader du groupe, victorieux au premier match face aux Sénégalais de Teungueth FC (2-1), mais la détermination des Algérois est si grande qu'elle laisse leurs supporters optimistes au plus haut point. «C'est un match difficile, on en est conscient car l'adversaire est plus expérimenté que nous dans cette compétition, mais on ne doit pas se sous-estimer, car on a tout pour réussir.

Il faut se serrer les coudes et mettre les bouchées doubles afin de réussir notre pari. On doit tout faire pour gagner, j'espère que la chance sera de notre côté pour avoir le dernier mot», a indiqué le buteur mouloudéen, Samy Frioui. Un état d'esprit que partage l'ensemble du groupe décidé à passer l'écueil du quadruple détenteur du trophée. Et contrairement au précédent match face au Zamalek, le nouveau staff technique du Mouloudia, conduit par Abdelkader Amrani, a eu assez de temps pour préparer ses troupes. Le successeur de Nabil Neghiz à la tête de la barre technique des Vert et Rouge a organisé un mini-stage à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et restauration de Aïn Benian (ESHRA), durant lequel il a apporté les réglages nécessaires en espérant que les joueurs répondent favorablement à ce travail sur le rectangle vert. Ceci, même si l'équipe enregistrera quelques absences, à commencer par Abdelmoumen Djabou, qui a résilié son contrat, il y a quelques jours de cela, ainsi que le meneur de jeu Abderrahmane Bourdim et le milieu offensif Mehdi Benaldjia. Les absences figureront également dans le camp adverse, qui sera privé des services de ses deux gardiens de but, à savoir l'international Moez Bencherifa, positif au Covid-19 et Rami Djeridi, ainsi que ceux du défenseur algérien Mohamed Amine Tougaï et de l'ailier droit Raed Fedaâ, blessés.

Les quatre autres joueurs algériens de l'EST Lyes Chetti, Abdelkader Bedrane, Abderraouf Benguit et Abderrahmane Meziane font partie des 22 joueurs retenus par l'entraîneur Mouïne Chaâbani. Hier, en conférence de presse, Amrani a donné déjà un avant-goût de ce que l'on devra attendre ce soir: «Nous n'allons pas attendre de voir la manière de jouer de notre adversaire. Nous allons imposer la nôtre d'entrée de jeu.»

Le coach algérien reconnaît que les favoris du groupe sont l'EST et le Zamalek, «mais le Mouloudia ne va pas baisser les bras et jouera à fond ses chances». Cette rencontre, faut-il le rappeler, sera dirigée par un trio arbitral marocain, conduit par Redouane Jiyed, lequel sera assisté de ses compatriotes Lahcen Azgaou et Mustapha Akerdad. L'autre représentant algérien dans cette épreuve, le CR Belouizdad en l'occurrence, devrait recevoir Mamelodi Sundowns, dimanche prochain en Tanzanie.

Ce match sera officié par l'arbitre malien, Bobo Traoré, assisté du Burkinabé Omar Sano et du nigérien Mokhtar Sali.