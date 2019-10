Dans ce match retour, les Mouloudéens ont été surpris par l’ouverture du score de Abdelaziz Hamid à la 61’, ce qui remet les pendules à l’heure, en comptabilisant le cumul de résultats des deux manches. Un but qui a mis les Algériens dans le doute, sachant que les Omanais ont accentué leur pression pour en rajouter un deuxième. Ceci, avant que ne vienne la 75’ et ce retourné acrobatique de Hichem Nekkache, à la réception d’un centre en retrait sur la droite, pour mettre la balle au fond des filets. Le réveil du buteur algérois, longtemps décrié par les fans, arrive au bon moment, puisqu’il a offert la qualification à son équipe pour les 8es de finale de la Coupe arabe. Une compétition sur laquelle mise énormément la direction du club pour renflouer ses caisses. Et voilà que l’équipe y continue son petit bonhomme de chemin en espérant atteindre les tours les plus avancés et, pourquoi pas, soulever le trophée. Après cette qualification, c’est avec un moral gonflé à bloc que les joueurs entament la préparation de la prochaine sortie en

championnat. Une sortie qui devrait les mener à Sétif pour affronter, au stade du 8-Mai, le nouveau promu, le NC Magra. Dans cette rencontre, les Vert et Rouge n’ont d’yeux que sur la victoire, eux qui occupent la première place au classement avec 10 points en compagnie du CR Belouizdad, avec deux matchs en retard pour les deux équipes. Le jour-même, le CRB, qui vient de quitter la coupe de la CAF au stade des 16es de finale, jouera au stade Omar-Hamadi de Bologhine face au Paradou AC, qualifié au prochain tour de cette compétition. Ce sera, ainsi, une occasion pour les protégés de Casoni, qui regagnent le pays aujourd’hui, de prendre l’avantage sur les Belouizdadis. Mais le coach doit gérer le volet physique, étant donné que son équipe revient d’un long voyage et doit récupérer, comme il se doit pour être prête à relever le défi ce samedi. Cela obligera, aussi, le responsable technique d’apporter des changements sur son onze de départ, qui enregistrera, à l’occasion, l’absence de son maître à jouer, Abdelmoumen Djabou, blessé. Les gars du Vieux club de la capitale doivent prendre au sérieux le NCM, qui, malgré la période un peu difficile qu’il traverse, ne lâchera certainement pas prise pour renouer avec les victoires sous la houlette de son nouvel entraîneur, El Hadi Khezzar.