Le NA Hussein-Dey se dirige droit vers le purgatoire. Après 14 journées jouées, les Sang et Or occupent la peu reluisante 15e place avec 12 points récoltés. Le match face au Paradou AC, disputé lundi au stade du 20-Août et perdu sur le score sans appel de (1-3) confirme, si besoin est, qu’il sera difficile pour l’équipe drivée par Lakhdar Adjali de sortir la tête de l’eau. Certes, l’adversaire du jour ferme la marche au classement général, avec 11 unités, mais, faut-il le rappeler, compte 4 matchs en retard. Cette situation dans laquelle se trouve le NAHD n’est qu’une suite logique d’une intersaison des plus agitées, avec, entre autres, le retrait (officieux) des frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir, le départ massif de joueurs, l’arrivée de nouvelles recrues de seconde zone. Après le départ de l’entraîneur Arezki Remmane, son successeur Lakhdar Adjali, un enfant du club, a promis de faire tout son possible pour redresser la barre, mais toujours est-il que cinq journées plus tard, la situation va de mal en pis. Face au PAC, lundi, les joueurs ont beau expliquer ce troisième revers de rang par les erreurs de l’arbitre Mial, mais force est de reconnaître que les joueurs étaient perdus sur le terrain et la caution aurait pu être encore plus lourde, n’était-ce la maladresse des attaquants du PAC ainsi que la vigilance du portier nahdiste, Benchelef.

L’absence totale des dirigeants, qui laissent les joueurs livrés à eux-mêmes, ne prédit pas un avenir en rose pour les Hussein-Déens. Au niveau des supporters, les avis divergent entre ceux qui incombent la responsabilité aux joueurs, au staff technique et aux dirigeants. Mais ce qui est sûr, c’est que la responsabilité est partagée et c’est l’équipe qui paye les pots cassés. Des solutions radicales s’imposent, mais ceux qui doivent prendre l’initiative sont absents. Et le mal est là !