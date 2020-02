Lors de la 16e journée du championnat de Ligue 1, le NAHD s’était incliné petitement face à la JSK (0-1) à Tizi Ouzou. Les jeunes Sang et Or avaient tenu tête à un adversaire, pourtant mieux classé et renfermant dans ses rangs des éléments plus expérimentés. Après ce match, les inconditionnels du Nasria avaient une petite lueur d’espoir de voir leur équipe aller de l’avant dès le match suivant, qui allait les mettre aux prises aux Chélifiens de l’ASO, au stade du 20-Août d’Alger. Samedi dernier, jour « J », c’est tout le contraire qui se produisit.

L’équipe drivée par Azzedine Aït Djoudi a été corrigée par les Chélifens, avec une cuisante défaite (0-3) dans une rencontre qui a confirmé que le NAHD n’a désormais plus rien à espérer. Certes, il reste encore 13 matchs à jouer, mais au train où vont les choses, le Nasria n’a que peu de chances de renverser la vapeur et assurer son maintien. Aït Djoudi, qui a entamé sa mission au début de la phase retour, a tenté tant bien que mal de redresser la barre, en rembolisant ses joueurs et sommant ses dirigeants de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais le train ne marche pas et l’hémorragie des points continue. Et elle risque de continuer encore, sachant que l’équipe jouera le leader du championnat, le CR Belouizdad, lors de la prochaine journée, avant de recevoir l’USM Bel Abbès. Deux adversaires largement supérieurs sur le papier, et qu’il sera difficile à manier. Le départ de quatre éléments, et non des moindres, à savoir Tougai, Zerdoum, Mouaki et Khacef, lors du dernier mercato d’hiver, a affaibli l’équipe, dont le niveau est déjà loin des attentes. à la fin de la rencontre de samedi dernier, Aït Djoudi a tenté d’expliquer cette déroute de son équipe par la programmation démentielle, étant donné qu’elle a joué, mercredi dernier, face à la JSK. Mais ces arguments sont loin de calmer les ardeurs des supporters. Ces derniers s’en sont pris aux joueurs et à l’entraîneur à la fin de la partie. Pour eux, la descente en Ligue 2 est déjà consommée, et il faudra dès lors commencer à préparer la saison prochaine. Cela doit commencer, dit-on, par le départ de la direction actuelle, à sa tête les frères Ould Zemirli, Mahfoud et Bachir. Ce dernier, apprend-on, se serait déplacé chez les joueurs la veille du match, face à l’ASO, pour tenter de leur faire remonter le moral. Un retour au-devant de la scène du responsable en question qui prouve, si besoin est, qu’il n’est pas prêt à céder malgré tout ce qui se passe actuellement. Les jours à venir s’annoncent intenses dans la maison hussein-déenne.