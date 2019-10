Le NB Staouéli a hérité du groupe 2 de la 32e édition du Championnat arabe des clubs messieurs de basket-ball, qui a débuté hier à Salé au Maroc, à l’issue du tirage au sort effectué dimanche. Outre le club algérien, le groupe 2 est composé de l’AS Salé (organisateur), Al Ahly Tripoli (Libye), Services postaux (Palestine) et Al-Koweit (Koweïti). Le groupe 1 regroupe Al Ittihad d’Alexandrie (Egypte), Monastir (Tunisie), FAR (Maroc) et Al-Almani (Soudan), tandis que le groupe 3 est composé du Club de Beyrouth (Liban), Al Ahly Sedab (Oman), El Jazira (Egypte), Al Rifaâ (Bahreïn) et Al Rayyane (Qatar). Toutes les rencontres de la 32e édition du Championnat arabe des clubs, se joueront à la salle Fath-Allah Al Bouazaoui de Salé.