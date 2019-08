L’ancien international néerlandais John van’t Schip a été officiellement désigné comme nouveau sélectionneur de la Grèce avec pour mission de relancer les champions d’Europe 2004 en qualifications à l’Euro-2020. Il a signé un contrat de deux ans et demi. Il remplace Angelos Anastasiadis, limogé, en juillet dernier, huit mois seulement après sa prise de fonction en raison de mauvais résultats des Grecs. En sept rencontres sous les ordres d’Anastasiadis, l’équipe grecque n’avait remporté que deux victoires et restait sur un nul et deux défaites en qualifications à l’Euro-2020. Quatrième de la poule J, avec 4 points, les Grecs sont déjà relégués à huit unités de l’Italie, le leader. La Grèce se déplacera en Finlande, 2ème du groupe avec 9 points, le 5 septembre prochain.