Dans le groupe B de la CAN, à Alexandrie, le Nigeria fera son entrée dans cette compétition en grandissime favori devant cette formation novice en phase finale de la CAN, le Burundi. Le match est prévu à 20h00. Le Nigeria qui reste sur une élimination en Coupe du monde l’année dernière suite à leur défaite face à l’Argentine de Messi, compte bien redorer son blason, ne serait-ce que sur le continent. Les Nigérians se présente avec une grande motivation pour se racheter lors de cette coupe d’Afrique des nations. Pourtant grande nation du football africain, après leur sacre à la CAN 2013, cela fait 6 ans que le Nigeria n’a pas participé à cette compétition continentale. Pour cette 32e édition de la CAN, les hommes du sélectionneur allemand Gernot Rohr n’ont, pour ainsi dire rempli leur mission convenablement. Ils se sont tranquillement défaits de l’Afrique du Sud, deuxième et qualifié également, la Libye et les Seychelles. Avec 13 points au compteur, les Super Eagles ont dégoté leur billet pour une 18ème CAN de leur histoire. Sur le plan de l’effectif, le Nigeria a connu certains changements importants par rapport à la Coupe du monde, notamment avec la retraite de l’ancien joueur de Chelsea Victor Moses en août 2018. Mais leurs supporters auront les yeux braqués sur le pilier de l’équipe John Obi Mikel, actuellement à Middlesbrough (D2 anglaise). Ils pourront aussi s’appuyer sur une attaque majoritairement issue de la Premier League : Alex Iwobi (Arsenal), Kelechi Iheanacho (Leicester) ou encore Ighalo Success, passé par Watford, tenteront d’amener les Vert et Blanc à soulever leur 4ème coupe d’Afrique. Et compte tenu de l’expérience et la qualité technique que possèdent les joueurs du Nigeria, cette équipe pourrait se hisser en quarts de finale de la compétition. Pour ce premier match, il n’y a pas photo, le Nigeria serait certainement vainqueur.

Le Burundi et le manque d’expérience

Le Burundi disputera cette année 2019 sa première CAN dans ce groupe B, tout comme Madagascar, d’ailleurs. Il est utile de rappeler que c’est une surprise aussi pendant les qualifications du tournoi, dans lesquelles les Hirondelles ont terminé deuxièmes, et ce, surtout devant le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Et en plus d’être le dauphin du Mali dans ce groupe C des éliminatoires, avec 10 points, les hommes d’Olivier Niyungeko sont restés invaincus (2 victoires, 4 matchs nuls) dont deux succès faciles face au Soudan du Sud, modeste dernier. Si l’effectif du Burundi est principalement issu de championnats africains (Zambie, Rwanda…), il compte dans ses rangs un ancien joueur de Premier League : Saido Berahino. L’ex-international espoir anglais a disputé plusieurs saisons sous le maillot de West Bromwich Albion entre 2012 et 2017, quand la formation était encore dans l’élite. Il vient de terminer son deuxième exercice avec Stoke City. Si sa dernière saison reste timide (23 matchs, 3 buts), il reste cependant un joueur de qualité et un élément important du Burundi.