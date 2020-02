Le secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite, Noureddine Morceli, a estimé jeudi à Alger, que le nombre de 13 athlètes qualifiés aux jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020), à six mois du début de la compétition, reste « limité ». « 13 athlètes qualifiés aux JO-2020 est un pourcentage très faible. Je pense que cela s’explique par les conflits entre les différentes parties.

Aujourd’hui je lance un appel pour ouvrir une nouvelle page et oublier les conflits qui alimentent le sport algérien, surtout que nous sommes à quelques mois du début des JO-2020 et les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran », a déclaré Morceli en marge de l’inauguration d’une nouvelle école de judo à Alger. « La bureaucratie et le manque de moyens sont les deux facteurs qui bloquent l’évolution du sport d’élite. Nous devons faire de notre possible réunir les meilleures conditions et donner la chance à toutes les disciplines sportives pour augmenter le nombre de qualifiés aux compétitions internationales », a-t-il ajouté.

De son côté, l’ancienne championne olympique du 1500m, Hassiba Boulmerka, a estimé que les chances de médailles algériennes aux JO-2020 sont « presque nulles ». « Je ne pense pas que l’Algérie aura des médailles aux prochaines olympiades, car nous n’avons pas assez travaillé pour en obtenir. Si nous devons parler des jeux Olympiques, il faut déjà penser aux JO-2024 et les éditions qui suivront, en donnant les moyens aux techniciens pour préparer les athlètes », a-t-elle prédit. Boulmerka a également appelé les acteurs du sport algérien à œuvrer pour une véritable réconciliation pour résoudre les conflits qui gangrènent le milieu sportif.