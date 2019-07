Plus de 1.000 supporters algériens feront le voyage aujourd’hui à Suez (Egypte) à partir d’Alger pour encourager l’Equipe nationale contre la Côte d’Ivoire en quarts de finale la CAN-2019. C’est ce qu’a annoncé, hier, Touring Voyages Algérie (TVA), chargé de l’organisation de cette opération. « En une journée (mardi, ndlr), nous avons reçu 1 150 passeports. Sur instruction du Premier ministre, le nombre a été augmenté à deux reprises. Il y aura au total six vols, quatre d’Air Algérie et deux autres de Tassili Airlines », a indiqué le directeur général de TVA, Tahar Sahri, à l’APS. Les autorités algériennes ont décidé de mettre en place un pont aérien pour assurer « un meilleur soutien à la sélection nationale », déjà encouragée par un nombre important de supporters en terre égyptienne. Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé un premier quota de 450 places, pulvérisé en à peine 2 heures. Même les 350 places supplémentaires assurées par les autorités algériennes n’ont pas suffi et il a fallu donc un troisième quota pour satisfaire un tant soit peu la forte demande des « irréductibles » de la sélection algérienne.

« Nous avons dépassé largement l’offre. Nous avons travaillé toute la nuit de mardi à mercredi, avec l’aide de l’ambassade d’Egypte à Alger », a fait savoir Tahar Sahri. La formule retenue, qui comprend le transport par avion charter, le transfert par bus vers le stade ainsi que le ticket d’accès à la rencontre, coûte 35.000 DA par personne, « un prix rendu possible grâce au concours des pouvoirs publics et de certains sponsors », selon le MJS. D’après les explications de Sahri, les supporters embarqueront jeudi à 2h du matin et devraient atterrir vers 6h à l’aéroport international du Caire.

Des bus seront ensuite mis à leur disposition pour rallier la ville de Suez, où se déroulera la rencontre dont le coup d’envoi est prévu à 17h. Le retour en Algérie se fera après le match, vers 00h00. A noter que l’ambassadeur d’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, a rencontré lundi le gouverneur de la ville de Suez, Abdelmadjid Sakr, pour aborder les préparatifs relatifs à ce match et à l’accueil de la délégation algérienne et de ses supporters.