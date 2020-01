La CAN 2021 se disputera-t-elle en hiver ? C’est la tendance qui semble se dessiner. Il y aura certainement glissement de date pour ce qui est de la CAN 2021, au pays des Lions indomptables. Selon nos confrères du journal l’Équipe, ce tournoi se déroulera du vendredi 15 janvier au dimanche 14 février et non pas en juin – juillet comme initialement prévu.

La Confédération africaine de football (CAF) annoncera dans les prochaines semaines les dates de la prochaine coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se disputera en 2021 et – en théorie – au Cameroun.

La décision de l’instance de la faire jouer en hiver est déjà prise, et plus précisément entre le 15 janvier et le 14 février.

En effet, la FIFA a décidé de réformer sa Coupe du monde des clubs, qui concernera 24 clubs, tous les quatre ans à partir de l’été 2021. Ce qui forcerait la CAF à modifier une nouvelle fois ses plans pour revenir à une organisation hivernale.

Loin d’être une surprise, l’annonce d’un changement du calendrier de la CAN 2021 est évoquée depuis plusieurs mois. Réuni le jeudi 21 novembre 2019 au Caire, le Comité exécutif de la CAF avait entériné dans son inventaire de résolutions finales, une modification de la date de tenue de cette compétition. Toujours selon l’Équipe, la CAF réfléchirait également à un plan B concernant le pays organisateur.

Le Cameroun, déjà remplacé à la dernière minute en 2019 par l’Égypte, connaît encore des retards de travaux.

Le Gabon, qui a accueilli la compétition en 2017, aurait été déjà approché par la CAF.