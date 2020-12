Cela se passe au moment où, le président du conseil d'administration du club algérois fait face à des critiques acerbes des fans du Doyen dont ce problème, non encore résolu du match retour de la phase préliminaire de la Ligue des champions africaine contre l'équipe béninoise des Buffles de Borgou.

Le P-DG de Sonatrach qui, n'a vraiment pas l'habitude de parler du MCA mais surtout de l'Entreprise économique et commerciale, a fait une sortie qui en dit long sur ce qu'il a sur le coeur à propos de cette équipe du Mouloudia qu'il dit suivre régulièrement.

«Il faut savoir que je suis au courant de tout ce qui se passe au Mouloudia, indique-t-il avant d'ajouter «le problème de ce club est dû au manque de vision à long terme et la mauvaise gestion».

Le P-DG de Sonatrach ajoute qu'«on constate une certaine instabilité au niveau administratif et au niveau du staff technique. Et cela nuit considérablement à la stabilité et à la bonne marche du club», estime encore le P-DG de Sonatrach.

Or, des fans du club ne cessaient de demander le départ de l'actuel conseil d'administration de l'équipe, jugeant qu'il n'est pas à la hauteur de la gestion voulue d'un club aussi historique que prestigieux qu'est le Mouloudia d'Alger.

Là, le premier responsable de Sonatrach a tenu à préciser qu' «il n'est pas normal qu'on change à chaque fois un conseil d'administration ou un staff technique. Je suis pour la stabilité et c'est pourquoi j'ai dernièrement tenu à rassurer les dirigeants actuels du club sur leur avenir».

Mais, cela n'a pas empêché non plus Hakkar de «demander, en contrepartie aux responsables du club de mettre en place une feuille de route pour voir où l'on va. Il faut qu'il y ait au Mouloudia une visibilité sur le moyen et le long terme. C'est de cette manière qu'on peut aller de l'avant», déclare-t-il.

Pour le P-DG de la Sonatrach s'adressant aux responsables actuels il dira qu' «il faut que le club soit géré comme une entreprise. Il y a l'aspect financier et l'aspect économique». Et voilà que le P-DG de Sonatrach fait cet appel aux dirigeants actuels: «Lors de ma dernière réunion avec les dirigeants du club, j'ai donné des directives pour chercher d'autres ressources financières pour le bon fonctionnement du club.»

Par ailleurs, évoquant le futur centre de formation de Zéralda qu'attendent les jeunes du Mouloudia depuis fort longtemps, le P-DG de Sonatrach dira que nous avons préparé tout ce qu'il faut pour commencer les travaux dans quelques mois et le MCA aura donc son centre de formation».

Quant à la problématique de l'absence de domiciliation du MCA et plus précisément d'un stade précis pour les Vert et Rouge, le P-DG de Sonatrach fait savoir que «cela relève des prérogatives du ministère de la Jeunesse et des Sports».

Ainsi et ce qui ressort des déclarations du bailleur de fonds du MCA, c'est que les dirigeants actuels sont de mauvais gestionnaires et qu'il leur donne donc une dernière chance pour bien se reprendre et gérer le MCA comme il se doit.

Pendant ce temps, le président du conseil d'administration du MCA, Almas, attend toujours la réponse des responsables du club béninois, les Buffles de Borgou pour assurer le match retour du tour préliminaire (retour) de la Ligue des champions prévu «probablement» le 21 décembre au stade du 5-Juillet.

L'équipe béninoise a brillé par son absence, la première fois, arguant l'absence de vols suite à la fermeture de l'espace aérien.

»Suite à la correspondance adressée samedi par la Confédération africaine (CAF), nous avons pu tout régler en l'espace de 24 heures, en réservant notamment pour la délégation béninoise pour le samedi 19 décembre, via Casablanca. Nous leur avons obtenu l'autorisation d'entrée au pays et nous avons réglé le dossier relatif aux visas. Le match se jouera probablement le lundi

21 décembre. La balle est désormais dans le camp des Béninois», a affirmé à l'APS le président du conseil d'administration du MCA, Abdenacer Almas.

Et là, il faut noter, que la ligue de football algérienne a dans son programme de la 4e journée de la Ligue 1, programmé le match MCA-CSC pour samedi prochain!

Or, la priorité est pour la Ligue des champions et le match de championnat ne devrait pas avoir lieu, sauf si, d'ici vendredi, au plus tard, les responsables béninois se manifestent pour que tout s'éclaircisse enfin...