Le Paradou AC a été tenu en échec par l’équipe ivoirienne de San Pedro (0-0), en match disputé dimanche soir au stade du 20-Août-1955 à Alger pour le compte de la 5e journée du groupe D de la coupe de la CAF. Dans l’autre rencontre de cette poule, les Nigérians d’Enyimba ont été également tenus en échec (1-1), à domicile, par le leader Hassania Agadir (Maroc). Avec ces deux résultats, les joueurs du Paradou préservent toutes leurs chances pour arracher le deuxième ticket qualificatif aux quarts de finale de cette compétition continentale, mais sous certaines conditions. Dimanche soir, les joueurs du coach Portugais, Francisco Chalo, ont raté l’opportunité de rejoindre les Nigérians d’Enyimba à la seconde place s’ils avaient réussi à gagner la partie. D’ailleurs, les gars du Paradou ont été bien surpris par les visiteurs qui se sont très bien défendus durant la partie. Pis, Cheikh Soumaro a failli ouvrir la marque dès la 9’, n’était-ce l’excellente intervention du gardien de but Moussaoui. Par la suite, les joueurs algériens se sont réveillés et ont effectué plusieurs tentatives dans la perspective d’ouvrir la marque, en vain. Ni Bougherra (19’), ni Guenaoui (32’) n’ont pu exploiter à bon escients les occasions offertes. La mi-temps est sifflée sur le score de nullité. Après la pause, les gars du Paradou ont dominé légèrement cette seconde partie décisive, mais ils ont péché par manque de concentration et surtout de réalisme. Pendant ce temps l’équipe adverse se contentait des contres et Cheikh Soumarou et Kouaghi ont failli prendre à défaut le gardien de but Moussaoui qui, finalement, s’en est bien sorti. Et au final, le Paradou a été donc tenu en échec à domicile. Un coup d’œil au classement montre bien un statu quo dans cette poule avec Hassania Agadir toujours en tête avec 11 points et qualifié pour les quarts de finale, en attendant de connaître, dimanche prochain, l’identité de l’équipe qui l’accompagnera entre Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC (3e, 5 pts). San Pedro ferme la marche avec 3 unités. Pour se qualifier, le Paradou doit d’abord tenter de gagner son prochain match en déplacement pour la 6e et ultime journée, pour croiser le fer avec Hassania Agadir. Ceci tout en espérant que San Pedro battra Eniymba en Cote d’Ivoire. C’est une mince chance, mais mathématiquement tout est encore jouable pour le Paradou dont c’est la première participation dans cette coupe continentale où il a déjà honoré le pays en tant que novice. Cette participation honorable permettra, aussi, à la direction du club de réaliser un sacré coup de pub sur le plan continental, en vu d’exporter encore d’autres joueurs à l’étranger, comme il a réussi à la faire de la plus belle des manières jusque-là.