Le Paradou AC a réalisé une bonne performance lors de son déplacement en Ouganda, dimanche dernier, où il a réussi à arracher un précieux match nul face à Kampala City (0-0), en 16es de finale «bis» (aller) de la coupe de la CAF. Les joueurs du coach portugais, Francesco Chalo, ont bien résisté aussi bien aux supporters, qu’aux conditions météorologiques et aux assauts des joueurs de Kampala pour réussir à tenir en échec cette équipe, éliminée de la Champions League reversée en coupe de la CAF. Le gardien de but du PAC, Toufik Moussaoui, a été l’homme du match en terre ougandaise où, a lui seul, il a tenu à annihiler plusieurs occasions de buts des joueurs adverses. Le portier international a sauvé son équipe de plusieurs occasions pour l’équipe de Kampala City comme ce fulgurant tir d’Allan Okello qu’il a réussi à dévier de sa cage, alors qu’on jouait le dernier quart d’heure du match. Pour la suite, les joueurs du PAC ont vraiment bien géré la partie pour la terminer avec un nul précieux, en attendant le match retour dans une semaine à Alger. Ce résultat nul est une grande performance pour les joueurs de Chalo dans la mesure où ils manquent d’expérience africaine, comparativement aux joueurs ougandais. Ceci d’une part, d’autre part, la solidité de l’équipe algéroise est bien démontrée dans la mesure où le coach a compté plusieurs joueurs absents pour blessure, à l’image de Tayeb Hamoudi, Aymen Bouguerra, Zakaria Benayad, et Abdeldjalil Tahri. Malgré ce handicap, les joueurs choisis par le staff technique ont bien rempli leur mission convenablement en réussissant à relever le défi de mettre en échec les redoutables joueurs du KCCA FC devant leurs propres supporters et sur leur terrain. Ainsi, les Académiciens tenteront de valider leur qualification pour la phase de poules dimanche prochain 3 novembre, à l’occasion de la seconde manche au stade du 5-Juillet (Alger). Mais là, justement les joueurs et le staff technique du PAC se doivent de prendre toutes les dispositions pour bien négocier cette seconde manche. Les joueurs de Kampala City savent très bien qu’ils sont dos au mur et seront, donc, obligés, de jouer leur va-tout. Les joueurs du PAC doivent éviter de tomber dans le même piège que le CR Belouizdad, l’autre représentant algérien dans cette épreuve qui a été éliminé en 16es de finale par les Egyptiens de Pyramids FC. Les Rouge et Blanc avaient pourtant bien réussi à tenir en échec cette équipe égyptienne chez elle (1-1), mais au match-retour à Alger, les joueurs du coach Amrani ont été pris au piège en se faisant battre par la plus petite des marges. C’est une leçon que les joueurs et staff du PAC doivent bien retenir…