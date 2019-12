Amoindri par l’absence de quatre joueurs habituellement titulaires, à savoir Benayad, Arous, Messibah et Mouali, le Paradou AC, représentant algérien en phase des poules de la coupe de la CAF, a réussi à imposer le nul en déplacement au club ivoirien, le FC San Pedro (0-0), en match comptant pour la première journée (groupe D), joué dimanche au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan. Le coach

portugais du PAC, Francisco Chalo, a bien préparé ses joueurs pour faire face au leader du championnat ivoirien, et ses derniers se sont, non seulement bien défendus, mais auraient pu même l’emporter, n’était-ce le manque d’efficacité devant les buts. Les jeunes du PAC ont été bien organisés, en particulier en défense, où ils ont su se montrer solides en gérant la partie devant les rushs incessants de Banfao et ses coéquipiers devant leurs propres supporters et sur leur bonne pelouse du stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Bozok et Ghorab, entre autres, ont raté plusieurs occasions en première mi-temps au moment où la défense et le gardien de but Moussaoui défendaient parfaitement leur cage. En seconde période, les Ivoiriens sont revenus avec la détermination d’en finir avec ces jeunes coriaces des Jaune et Bleu du Paradou. Gueyet et ses coéquipiers n’ont cessé de harceler la défense algérienne, mais celle-ci est si bien organisée qu’elle a tenu bon. Mais, on s’acheminait vers l’heure du jeu alors que le score est de zéro partout, Zorgane touche la balle de la main à l’intérieur de la surface de réparation et c’est le penalty qui est sifflé au profit du FC San Pedro. Agboke Alessa botte le penalty, mais en face, l’excellent gardien de but Moussaoui réussit à arrêter la balle et ainsi garder sa cage vierge (54’). Ce qui donna plus de confiance à ses coéquipiers et lui alors que par contre, c’est le tournant du match où les joueurs adverses perdent de leur concentration. Les joueurs du Paradou réussissent alors à terminer la partie sur ce même score de parité (0-0). Un précieux point d’arraché face au leader du championnat ivoirien qui revigore parfaitement les protégés de Chalo pour bien aborder leur prochain match. Et justement, lors de la seconde journée de ce groupe D, programmée le 8 décembre prochain, le Paradou AC sera l’hôte d’El Hassania (20h), alors qu’Enyimba accueillera les Ivoiriens de San Pedro FC. Le prochain adversaire du PAC, à savoir la formation marocaine de Hassania d’Agadir (HUSA) s’est imposée à domicile face au club nigérian Enyimba FC (2-0), au terme d’un match disputé dimanche soir au stade Adrar à Agadir, grâce à deux buts d’El Berkaoui et Malik Cissé. Ainsi, et à l’issue des matchs de cette première journée, le HUSA est leader du groupe D avec trois points, suivi de San Pedro (Côte d’Ivoire) et du Paradou AC (1 point chacun). Quant, à l’Enyimba FC, il occupe la dernière place du groupe avec zéro point.