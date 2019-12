Le Paradou AC a enregistré son premier succès dans son groupe « D » de la coupe de la CAF, en s’imposant par la plus petite des marges (1-0) face à l’équipe nigériane d’Enyimba, dimanche au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour le compte de la 3e journée de cette compétition continentale. L’unique but de la partie a été inscrit par Abdelkader Dhorab à la 64’, offrant, ainsi, une victoire qui permet aux siens de se relancer en vue d’une qualification pour les quarts de finale. Si les joueurs du coach portugais Chalo ont bien mérité cette victoire, il faut reconnaître qu’ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver la faille devant un coriace adversaire, très difficile à manier.

Les Pacistes ont bien dominé la partie, mais ont eu en face une très grande résistance de la part des joueurs du club nigérian. Ni Zorgane ni Bouzok et encore moins Kadri n’ont pu exploiter les occasions nettes de scorer qu’ils se sont procurées en première période.Il faut bien reconnaître aussi que Darwah et Okobo ont bien organisé leur défense pour annihiler toute tentative des jeunes algérois.

La première mi-temps est sifflée sur le score nul et vierge, qui fait bien l’affaire des visiteurs. De retour des vestiaires, les joueurs algériens ont poursuivi leur domination avec quelques occasions ratées, entre autres celle de Bouchina. Et c’est grâce à un but signé Ghorab que les Pacistes ont réussi à concrétiser leur domination. Suite à une erreur d’un défenseur nigérian, Ghorab, à l’affût, récupère la balle pour battre le gardien de but Nwabali (64’). C’est le soulagement dans le camp des Jaune et Bleu.

Piqués au vif, les visiteurs ont tenté quelques réactions pour niveler la marque, en vain, les Pacistes ont bien géré la suite de la partie pour terminer le match avec les trois points de la victoire en poche : soit leur première victoire depuis le début de cette phase des poules. Cette courte victoire est bien méritée pour Moussaoui et ses compatriotes eux qui ont ainsi montré que leur retour aux bons résultats, après un début de championnat catastrophique est bien lancé. D’ailleurs, le coach nigérian, Abdallah, confirme ce mérite en déclarant en fin de partie : « Le Paradou AC n’a pas volé sa victoire. Nous devons vite nous remettre et mettre ce match aux oubliettes en se concentrant sur le prochain rendez-vous. Nous devons, donc, gagner nos matchs à domicile pour garder nos chances de qualification pour les quarts de finale. » Quant au coach du Paradou, Chalo, il fait remarquer : « Il ne fallait en aucun cas rater ce match. Le but que nous avons inscrit nous a permis de bien gérer la suite des débats. Ce qui nous permet de garder nos chances de qualification. »

Dans l’autre match de ce groupe « D », les Marocains de Hassania Agadir confirment leur sans-faute, conservant leur fauteuil de leader, en réussissant à arracher un précieux point du nul de leur déplacement face aux Ivoiriens de San Pedro (1-1).

Ainsi et grâce à sa victoire face à Enyimba, le PAC se retrouve à la 2e place avec un total de 4 points, devant Enyimba, qui occupe la 3e place avec autant de points, alors que San Pedro ferme la marche avec un total de 2 points. Lors de la prochaine journée, la 4e, prévue le mois prochain, le Paradou AC se déplacera au Nigeria pour rencontrer cette même équipe d’Enyimba avant de recevoir San Pedro et terminer cette phase des poules en se déplaçant au Maroc pour rencontrer Hassania Agadir. En prévision de ce match de la 4e journée, la délégation du Paradou se rendra le 9 janvier prochain au Nigeria, sachant que le rendez-vous est programmé pour le 12 janvier. Les Algériens tenteront de revenir avec un autre bon résultat pour bien rester en course pour figurer parmi les deux premiers au classement de ce groupe et se qualifier pour les quarts de finale.