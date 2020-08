Nommé entraîneur du Bayern Munich, début novembre, Hans-Dieter Flick entre dans un cercle très fermé, celui des coachs arrivés en cours de saison qui sont parvenus à remporter la Ligue des Champions. Après la victoire de son équipe contre le Paris Saint-Germain (1-0) ce dimanche, le technicien allemand succède à Zinedine Zidane, arrivé au cours de l'exercice 2015-20La direction de la JS Kabylie a surpris tout le monde, en prenant une décision radicale face à la contestation des joueurs, qui réclament leurs salaires. Plusieurs joueurs cadres viennent ainsi d'être libérés, alors que d'autres ne verront pas le renouvellement de leurs contrats respectifs. Selon toute vraisemblance, la décision semble avoir été prise suite aux contestations de ces joueurs pour recevoir leurs salaires impayés.

Une raison qui aurait motivé les choix annoncés, dimanche dernier, par le directeur sportif fraîchement installé, Kamel Abdeslam, qui tenait un point de presse à ce sujet, durant lequel il a aussi évoqué les objectifs du club. La liste des joueurs libérés commence, ainsi, par celui qui n'est autre que le capitaine Nabil Saâdou. Toufik Addadi, Walid Bencherifa, Abderzak Iratni, Hamza Banouh et Toufik Zeghdane sont également partie prenante de ce groupe partant. Kamel Abdeslam a également fait savoir que Belaïli ne verra pas son contrat reconduit.

Une véritable saignée, selon les inconditionnels de la JSK, qui ont exprimé leur étonnement quant à cette décision du président Chérif Mellal. Mais la libération de ces joueurs semblait déjà inévitable, au vu de l'évolution de la situation ces dernières semaines.

Un vent de colère que Mellal ne parvenait pas à contenir à cause des salaires. Beaucoup de ces joueurs n'ont pas caché leur mécontentement face aux promesses non tenues de la direction quant au versement de leurs dus. C'est le cas de Hamza Banouh et Toufik Addadi qui ont carrément menacé de passer à la chambre de résolution des litiges (CRL) si dans une quinzaine de jours, leurs salaires ne sont pas versés. Un ultimatum qui n'a pas plu à la direction, décidant, ainsi, de les libérer. Pour sa part, Kamel Abdeslam n'a pas évoqué la question des salaires, mais plutôt la volonté du club de compter sur les jeunes éléments.

Un rajeunissement voulu par la direction d'autant plus que l'équipe a fait le grand plein en jeunes talents durant cette intersaison. Plus d'une dizaine de joueurs a été, en effet, recrutée parmi les jeunes catégories de l'équipe kabyle mais aussi dans d'autres clubs. Commentant ces recrutements massifs en jeunes pépites, Mellal a assuré que la JSK sera dans quelques années une véritable pépinière de joueurs.

La professionnalisation et l'autosuffisance financière ne sauraient être acquises sans la vente de joueurs. Notons, par ailleurs, que le club kabyle a fixé la date de la reprise au 29 août. Le retour de l'activité sera ainsi au rendez-vous avec les entraînements. Les supporters auront droit à un club complètement refait. Des jeunes joueurs qui promettent un avenir meilleur au club surtout si la stabilité est au rendez-vous.

Quant aux titres, beaucoup de supporters affirmaient sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas avoir des espoirs pour cette année au vu des changements apportés à l'effectif. Enfin, au sujet justement des supporters, rappelons que l'opération de constitution des collectifs de supporters tire à sa fin à travers toutes les wilayas.

Selon nos sources, la JSK aura un véritable comité de supporters. C'est aussi, selon les responsables, un autre volet de la professionnalisation. Les clubs ne peuvent évoluer sans organisation dans les gradins. Les saisons précédentes, tout le monde aura constaté que les tribunes du stade du 1er-Novembre étaient pleines de familles. Une initiative saluée par tous les amoureux de la balle ronde et du sport en général.

Enfin, la direction du club a annoncé, hier, le renouvellement des contrats de l'entraîneur adjoint, Mourad Karouf, et du coach des gardiens, Aomar Hamenad, pour les trois prochaines saisons.