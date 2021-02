Triste nouvelle pour Alisson Becker. On a appris, jeudi, le décès tragique du père du gardien de Liverpool. Jose Becker, 57 ans, s'est noyé dans un lac près de sa maison de vacances au Brésil, a déclaré la police locale à Reuters. Aucun acte criminel n'est suspecté. «C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de José Agostinho Becker, le père de nos anciens gardiens de but Alisson et Muriel», a écrit l'Internacional, le club de Porto Alegre où ont évolué le portierdes Reds et son frère.