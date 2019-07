A l’issue de la dernière victoire des Verts face à la Tanzanie (3-0) avec une équipe complètement remaniée, à 2 joueurs près, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a, d’abord, précisé qu’«il n’y a pas de remplaçants en sélection». «Les joueurs qui ont été alignés ne sont pas des remplaçants, car, tout simplement, tout le monde est concerné par la compétition», indique-t-il, avant d’ajouter : «Les joueurs qui ont joué ont su s’intégrer à cette dynamique positive et faire bonne figure.». Saisissant cette occasion, Belmadi fait remarquer : «Certains joueurs n’avaient pas eu leur chance en sélection avant mon arrivée. La faute à qui ?», questionne-t-il, avant d’ajouter : «Je préfère ne pas aborder le sujet pour ne point en faire un débat.» Toujours sur le plan de l’effectif, Belmadi a répondu à une question relative à l’absence, une fois de plus, de Yacine Brahimi : «La blessure de Brahimi (il souffre de la cheville, NDLR) est plus compliquée qu’on le pensait, sinon il aurait joué.» D’autre part, le driver des Verts a précisé au sujet des changements apportés dans ce dernier match du Groupe C qu’«il était important de faire reposer certains joueurs». «Ce qui est logique dans la mesure où on a joué deux matchs en l’espace de quatre jours seulement », explique-t-il. D’aucuns savent que Belmadi a basé son équipe autour de Riyad Mahrez, qu’il a promu capitaine en le responsabilisant un peu plus que d’habitude. Et à son sujet, ainsi que Bounejdah, sur lequel il compte beaucoup sur le plan offensif, Belmadi a expliqué qu’il les a fait rentrer en seconde période pour qu’ils puissent améliorer leurs statistiques. Pour Ounas, qui a été élu homme du match, Belmadi déclare : «Il a fait un très bon match. Il évolue dans un club où il est difficile de jouer (Napoli, NDLR). Il a été perturbé par des blessures et en sélection, son problème c’est qu’il joue au même poste que Mahrez.» Ce qui veut dire qu’il ne serait pas titulaire dans d’autres matchs à élimination directe à la place de Mahrez, à moins qu’il ne lui trouve une autre solution en le faisant jouer dans un autre registre. Evoquant également l’évolution de Slimani et son retour en sélection avec un premier but dans cette CAN, Belmadi a fait remarquer à son sujet : «Il a été beaucoup décrié, mais il a montré qu’il est le meilleur buteur de l’Equipe nationale. Il a vraiment apporté un plus à l’équipe et je suis heureux de sa prestation.» En réalisant trois victoires consécutives au début d’une phase finale de la CAN, chose qui ne s’est plus répétée depuis la CAN 1990, Belmadi dira que «la génération de 1990 a gagné la CAN après les trois matchs gagnés consécutivement en début de la compétition, nous on n’a rien fait encore». Concernant le prochain tour de cette CAN 2019, le conférencier dira : «Ce sera désormais une autre compétition qui va débuter avec des éliminations directes.

Les choses vont changer et ça va être dur. Ce qui veut dire qu’on va beaucoup travailler sur le plan psychologique.» Les Verts ne joueront leur prochain match que dimanche prochain et Belmadi indique que «les joueurs ont abordé cette CAN avec beaucoup de motivation. Et on veut aller le plus loin possible. On aura, maintenant, le temps de bien préparer notre prochain match», déclare-t-il, avant de conclure : «On doit être bien préparés et faire tous les efforts nécessaires pour être constamment les plus forts.»

Ils ont dit



Riyad Mahrez

« Comme je l’ai déjà dit après notre victoire face au Sénégal (1-0), nous sommes très contents de cette qualification surtout que nous avons remporté nos trois matchs lors de cette phase de poules, mais pour l’instant nous n’avons encore rien accompli. Cette qualification et ce parcours sans-faute nous permettent d’aborder notre prochain match en toute sérénité. Il faudra justement utiliser cet état d’esprit qui nous servira forcément pour notre rencontre des 8es de finale. Nous sommes décidés à nous battre et à tout donner lors de la prochaine rencontre. »

Mehdi Abeid

« Face à la Tanzanie, nous avons été irréprochables sur le terrain. Nous avons réussi à marquer trois buts sans encaisser. C’est une belle chose de boucler le premier tour avec trois victoires en autant de matchs. Nous devons continuer de cette manière, d’autant que rien n’a été fait encore. Il nous reste j’espère de gros matchs à jouer. Concernant notre adversaire en 8es de finale, je n’ai aucune préférence particulière. »

Andy Delort

« Je suis très content, j’ai pris beaucoup de plaisir d’autant plus que c’était un beau match. Je voulais faire un maximum de passes, être solide défensivement et donc que du bonheur avec le reste de mes coéquipiers (il venait de signer sa première titularisation, NDLR). Cela fait un moment que l’équipe a changé et le coach apporte beaucoup par rapport à ça. C’est un super entraîneur car il arrive à bien nous parler et à faire en sorte qu’on soit toujours bien concentrés, et ça fait du bien à tout le monde. Nous sommes restés rigoureux. Nous avons joué un beau football, donc il y avait l’art et la manière en cette soirée. »