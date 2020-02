Sou la houlette de l’entraîneur tunisien, Yamen Zelfani, toujours interdit de banc, faute de diplôme , la JS Kabylie a fait l’essentiel en l’emportant mercredi soir par la plus petite des marges (1-0) face au NA Hussein-Dey. Une petite victoire qui permet aux camarades de Hamroun de glaner trois points très importants, qui les propulsent au deuxième rang au classement en compagnie du MC Alger. Zelfani démarre ainsi en chapeaux de roue dans une course au titre que la direction kabyle veut remporter à tout prix. Le président Chérif Mellal en fait un objectif à ne pas rater étant donné que la JSK est sortie des deux autres compétitions, la coupe d’Algérie et la Champions League. Une petite victoire face à l’avant-dernier du championnat qui permet aux Canaris de poursuivre les prochaines journées avec plus d’entrain. C’est demain, d’ailleurs, que les camarades de Benbot se déplaceront à Biskra pour affronter le club local, l’USB, avant de recevoir quelques jours plus tard, le Paradou AC à Tizi Ouzou. Les Jaune et Vert seront appelés à glaner le maximum de points lors de ces confrontations, car la concurrence sera très rude et la bataille sans pitié pour le titre. En fait, cette victoire qui propulse la JSK à la seconde place est bonne pour le moral des joueurs, mais surtout pour la défense de Mellal, qui aura ainsi un argument massue à mettre sur la table aujourd’hui lors de l’AG des actionnaire à laquelle ont appelé ses « détracteurs », conduits par Malek Azlef. A la deuxième place à quelques points seulement du leader, le groupe qui veut destituer Mellal aura des difficultés à convaincre du bien-fondé de sa démarche. Pour les défenseurs du président, il est inconcevable d’accuser un président de mener le club à la ruine alors que le titre de champion est à la portée de ses mains. C’est en effet une journée décisive qui s’annonce aujourd’hui. Mellal, qui ne compte pas, selon ses déclarations, démissionner pense peser de toutes ses forces pour rester à la tête du club. Une véritable guerre de déclaration et de positionnement se déroule dans les coulisses. D’une part, une partie des dirigeants et d’autre part,une autre partie des supporters veut le départ de Mellal alors que par ailleurs, on veut que ce dernier reste. Depuis quelques jours, une cascade de ralliements se déroule d’un côté comme dans l’autre. De plus, Mellal a enregistré le retour de Mouloud Iboud, qui bénéficie de la confiance d’une grande majorité des supporters, où d’anciens entraîneurs se prononcent pour le départ du président comme Aït Djoudi et Moussouni. La réunion d’aujourd’hui sera, sans nul doute, houleuse vu les enjeux. Un passage décisif pour l’équipe, qui a pourtant besoin de stabilité afin de poursuivre sa course pour le championnat. Enfin, pour beaucoup de supporters, le rendez-vous d’aujourd’hui aurait été bon en fin de saison, puisqu’il aurait permis de faire le bilan de trois années d’exercices de Mellal. Celle-ci aurait été la meilleure escale pour constater si ce dernier a respecté ces objectifs ou non. Pour toutes ses raisons, beaucoup d’anciens de la JSK refusent de se mêler d’un combat

« aux objectifs pas clairs ».