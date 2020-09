Il s'agit de la sélection nationale militaire qui vient de regagner le pays en cette matinée de septembre, après une participation remarquable. Nos champions ont participé à la 6ème édition des Jeux militaires internationaux, qui se sont déroulés du 23 août au 2 septembre 2020, en Russie. Dans un communiqué du ministère de la Défense nationale, on pouvait lire que ces triomphateurs sont rentrés, «en obtenant des résultats encourageants». La même source souligne dans sa correspondance, que «la délégation a été accueillie, à la base aérienne de Boufarik au niveau de la 1ère Région militaire, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, par le général-major Mohamed Kaïdi, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP», et ce, a-t- on ajouté, «en présence de hauts cadres du ministère de la Défense nationale». La même source ne manquera pas de soutenir que «cet événement sportif international a vu la participation de l'Equipe nationale militaire dans deux spécialités», à savoir « la section aéroportée et celle de l'Ami fidèle». Il est mentionné que «dans la première spécialité, l'équipe du Commandement des Forces terrestres a obtenu la 4ème place par équipe, la coupe de «l'équipe unie» et celle du meilleur tireur de lance roquettes RPG-7, ainsi que la médaille du ministère de la Défense nationale de la Fédération de Russie, en reconnaissance de sa contribution au développement des Jeux militaires mondiaux, alors que dans la seconde spécialité, l'équipe du Commandement de la Gendarmerie nationale a obtenu la 3ème place par équipe, la coupe de la meilleure équipe cynotechnique, la deuxième place dans la compétition de pêche, la troisième place dans la course des Champions ainsi que la Coupe du meilleur arbitre de la compétition». Dans son communiqué, le MDN annonce que «l'Equipe nationale militaire a été reçue par le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, hier, au niveau du ministère de la Défense nationale». Ces résultats encourageants qui ont permis à tous et chacun de prendre connaissance des grandes capacités de l'ANP dans plusieurs domaines militaires, ont fait réagir le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale avec une grande considération, qu'il exprimera sur les réseaux sociaux, en présentant ses vives félicitation «Mes chaleureuses félicitations à vous, braves hommes, pour avoir remporté, avec mérite, les premières places dans toutes les disciplines des Jeux militaires internationaux en Russie où vous avez fait preuve, encore une fois, d'un haut sens de combativité et montré votre niveau de formation élevé parmi les armées du monde». À noter que l'Equipe nationale militaire a participé à cette 6ème édition aux côtés de la Russie (pays hôte), la Chine, la Biélorussie, le Congo, le Cambodge, le Mali, la Namibie, le Tadjikistan et la Guinée équatoriale.