Même si la crise financière, liée au coronavirus, frappe de plein fouet les clubs et pas que les petits, certains joueurs voient en revanche monter leur cote en flèche. Lors de sa lettre hebdomadaire, Le Centre international d'étude du sport de Neuchâtel en Suisse (Cies), dans sa lettre hebdomadaire 315, a remarqué que des éléments avaient prix encore plus de valeur sur le dernier mois. C'est, notamment le cas du serial buteur du Borussia Dortmund Erling Haaland. Sur le mois de novembre, l'ancien de Salzbourg a trouvé le chemin des filets à neufreprises en seulement cinq matches (deux doublés en Ligue des Champions et un quadruplé en Bundesliga). Selon l'algorithme des scientifiques suisses, il a pris 35 millionsd'euros rien que ce sur ce mois! Évalué, le 30 octobre dernier à 120,3 millions d'euros, il vaudrait aujourd'hui la coquette somme de 155,6 millions d'euros. Si sa clause libératoire de 75 millions d'euros existe vraiment pour l'été 2020, le BvB serait probablement bien inspiré de le faire signer un nouveau bail ou alors de le céder, au plus offrant, dès le prochain mercato estival. Dans ce classement, pour les joueurs dont la valeur est supérieure à 80 M euros, la seconde évolution de valeur la plus marquante est celle du meneur portugais de Manchester United, Bruno Fernandes. L'ex du Sporting CP valait 120,3 millions d'euros et aujourd'hui 140,2 millions d'euros. Enfin, la troisième position est trustée par un autre Portugais, celui de Liverpool, Diogo Jota (passé de 67,5 millions d'euros à 84 millions d'euros).