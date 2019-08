La direction de Leicester City, a fixé à 10 millions d’euros le prix de la clause libératoire de l’attaquant international algérien Islam Slimani, a rapporté mercredi la presse locale. Prêté la saison dernière à Fenerbahçe, Slimani (31 ans) a complètement raté son expérience turque, lui qui a été écarté par le staff technique du club stambouliote depuis février dernier, au même titre que son compatriote et milieu offensif Yassine Benzia. Le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale (27 buts) avait atterri chez les Foxes en 2016 en provenance du Sporting Lisbonne (Portugal) contre un chèque de 35 millions d’euros. Il n’entre plus dans les plans de l’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, comme ce fut le cas lors des deux saisons écoulées, même sous les ordres du Français Claude Puel. Sous contrat avec Leicester jusqu’en juin 2021, Slimani est convoité par des clubs qataris, mais il n’y a rien de concret pour le moment. L’ancien joueur du CR Belouizdad a pris part avec les Verts à la dernière CAN-2019 remportée par l’Algérie en Egypte.

Il a inscrit un seul but lors de son unique titularisation dans le tournoi, face à la Tanzanie (3-0) dans le cadre de la 3e et dernière journée de la phase de poules.