Le renouveau du FC Barcelone est en train de commencer. Avec l'arrivée de Ronald Koeman qui a remplacé Quique Setien, le club catalan va vivre un été agité. Le Barça souhaiterait se renforcer et Koeman aurait déjà ciblé ses priorités avec un fort accent néerlandais.

On retrouverait Memphis Depay, Wijnaldum mais aussi Donny Van de Beek. Ce dernier plairait énormément au nouveau coach du Barça, qui va toutefois devoir mettre la main à la poche pour espérer trouver un accord avec l'Ajax. En effet, comme le révèle Sport, le club néerlandais demanderait

55 millions d'euros pour lâcher Donny Van de Beek.

L'Ajax Amsterdam ne souhaiterait pas brader son joueur sous contrat jusqu'en 2022, qui avait pour rappel failli rejoindre le Real Madrid il y a un an.