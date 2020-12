Persona non grata, Arkadiusz Milik (26 ans) pourrait quitter Naples cet hiver. Problème, le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, se montre gourmand concernant l'attaquant polonais, qui n'a pas disputé la moindre minute cette saison. En effet, la presse locale nous apprend que le club partenopei réclame 15 à 18 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de l'Ajax. À court de rythme et libre dans six mois, Milik ne devrait pas avoir énormément de prétendants si son supérieur ne baisse pas le tarif...