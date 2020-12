A l'approche du prochain mercato d'hiver, Aston Villa semble prêt à tout pour conserver son joyau Jack Grealish (25 ans, 10 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison). Le journal britannique The Telegraph nous apprend ainsi que le club de Birmingham a décidé d'augmenter le prix de son ailier et capitaine de 83 à 110 millions d'euros! Un montant absolument fou! Il s'agit donc surtout d'un moyen pour Aston Villa de calmer les intérêts des cadors de Premier League, comme Manchester City, pour l'international anglais, récemment prolongé jusqu'en juin 2025. A un tel prix, il paraît bien évidemment impossible de voir Grealish quitter les Villans en janvier.