L'avenir de Thomas Tuchel est au centre de tous les débats. L'Allemand, en fin de contrat avec le PSG, semble en effet plus en danger que jamais et une prolongation semble plus qu'improbable, à l'heure actuelle. Ainsi, nous vous parlions l'hiver dernier de la volonté de Leonardo de placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. L'autre gros nom évoqué est Mauricio Pochettino, tandis que la piste Thiago Motta semble prendre de l'ampleur de jour en jour. L'Italien semble, notamment séduire les cadres du vestiaire, puisque Francesc Aguilar expliquait récemment que Neymar et Rafinha pousseraient pour lui. Vendredi, Sport Mediaset confirme ces informations. Neymar, tout comme son compatriote, seraient bel et bien en train de pousser auprès des dirigeants du PSG, pour voir Thiago Motta arriver à la place de Thomas Tuchel. Reste à voir si cela sera payant