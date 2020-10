La sélection algérienne de football sera en stage dès le 9 novembre prochain pour disputer sa double confrontation face au Zimbabwe, le 12 novembre à Alger et le 17 du même mois à Harare, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2021, qui a été reportée à 2022 au Cameroun. Et pour cette double confrontation face au Zimbabwe, Djamel Belmadi aurait dressé la liste élargie de ses joueurs en l'envoyant à la Fédération algérienne de football pour les convoquer. Seulement voilà, pour sa publication, il va falloir attendre le dernier moment par prévention d'un quelconque impondérable avant le début de la première rencontre prévue le 12 novembre prochain au stade du 5-Juillet. Ainsi, et concernant le programme complet des Verts pour ce stage qui débutera le 9 novembre prochain et qui se terminera le 17 novembre, il y a lieu de noter qu'il y aura une conférence de presse du sélectionneur des Verts, juste avant le début de ce regroupement. Bien évidemment, et compte tenu de la situation sanitaire et de la propagation du coronavirus, cette conférence de presse pourrait bien se dérouler par vidéoconférence. Sauf si la situation sanitaire permettrait une conférence de presse en présence des journalistes. On suivra, donc, l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays pour se fixer. En tout cas, une conférence de presse aura lieu. Et comme à l'accoutumée, il y aurait certainement également une zone mixte pour les médias afin de remplir leur mission d'ordre public pour informer les fans des Verts sur la préparation de l'équipe pour les deux matchs contre le Zimbabwe. Le programme des séances d'entraînement comportera sûrement des séances biquotidiennes avec, bien évidemment, des tests PCR pour l'ensemble de la délégation algérienne avant, pendant le premier stage à Alger, ainsi qu'avant et pendant le second stage à Harare. Le premier match des Verts est donc prévu le 12 novembre au stade du 5-Juillet. Juste après, la délégation algérienne s'envolera pour Harare à bord d'un avion spécial d'Air Algérie pour aborder le second match contre cette même équipe zimbabwéenne. Cette seconde rencontre est prévue le 16 novembre prochain au stade de Harare à partir de 15h. Dès la fin du match, soit vers 22h, la délégation algérienne retournera à Alger, alors que les joueurs retrouveront leurs clubs respectifs, chacun selon ses spécificités en cette période de coronavirus où les restrictions des vols gênent particulièrement les déplacements de toutes les sélections dans le monde entier. Voilà pour ce qui est du programme de la sélection algérienne pour son prochain stage prévu du 9 au 17 novembre prochain.

À rappeler enfin que la sélection algérienne de football a réussi à conserver sa série d'invincibilité record, en arrachant le match nul face à son homologue mexicaine sur le score de 2 à 2, en match amical disputé le 1er octobre au Cars-Jeans Stadion de La Haye aux Pays-Bas. Ainsi et suite à ce dernier match amical avant la double confrontation contre le Zimbabwe, les champions d'Afrique sont désormais à 20 matchs sans défaite. Encore faut-il rappeler également qu'avant le match amical contre le Mexique, les Verts avaient disputé une rencontre face au Nigeria (1-0), lors du premier test match disputé en Autriche. Ces deux joutes amicales ont constitué un tremplin pour les coéquipiers de Ryad Mahrez, en prévision de cette double confrontation contre le Zimbabwe, au mois de novembre, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandémie de coronavirus.