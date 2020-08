Après la décision historique de reporter d'un an les JO, les Jeux paralympiques se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021, après les jeux Olympiques (23 juillet - 8 août). «Le programme des jeux paralympiques, qui comprend 539 épreuves dans 22 sports différents, n'a connu que des changements concernant les horaires de début et de fin de certaines épreuves», ont annoncé les organisateurs, hier, lors d'une conférence de presse. «Le fait d'avoir un programme fixé est un grand pas pour les athlètes», a applaudi Hidemasa Nakamura, un des responsables de Tokyo-2020, ajoutant: «Nous aimerions continuer notre travail pour créer des Jeux sûrs et sécurisés.» Le report des Jeux a créé un énorme casse-tête pour les organisateurs, qui doivent assurer la sécurisation des sites et mettre en place de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus. Jusqu'à présent, aucune mesure sanitaire concrète n'a été annoncée par les organisateurs, qui devraient attendre l'automne pour se prononcer. Pour les Jeux paralympiques en particulier, l'organisation devra répondre à des besoins spécifiques, tant pour les athlètes que les spectateurs. «Pour évaluer ces besoins face à la pandémie, elle travaille conjointement avec le Comité international paralympique. Par rapport à la période précédant la pandémie de coronavirus, nous ne pouvons désormais pas pratiquer notre sport comme nous le faisions», a regretté, hier, la taekwondoïste paralympique japonaise Mitsuya Tanaka. «Bien sûr, nous sommes tous concernés. Je le suis aussi. Nous ferons tout notre possible pour garantir notre sécurité. C'est le devoir des athlètes», a-t-elle ajouté. Beaucoup d'inconnues existent encore concernant les Jeux, notamment le coût du report et la faisabilité de l'événement en cas d'absence de vaccin ou de traitement éprouvé. Dans ce contexte, les Jeux pourraient se tenir devant un nombre limité de spectateurs, ont indiqué les organisateurs, excluant néanmoins l'idée d'un huis clos.