Après avoir instauré le huis clos dans tous les matchs du championnat national, la Ligue de football professionnel (LFP) a mis en ligne un fascicule qui traite des «bonnes pratiques à mettre en oeuvre chez les footballeurs». Ce document élaboré par les épidémiologistes Nebab, Tarfani, Belaoudmou et Soukehal, donne des cosignes pratiques à appliquer pour faire face à la pandémie du coronavirus. Dans ce sens, le protocole d'avant-match a été modifié. Parmi les mesures recommandées, aucune poignée de main n'est autorisée entre les différents acteurs du match avant la rencontre. Les ramasseurs de balles, quant à eux, qui accompagnent habituellement les joueurs à leur entrée sur la pelouse doivent être réduits au maximum. Les conférences de presse sont, pour leur part, annulées, afin d'éviter tout genre de rassemblement alors que l'accès aux tribunes est réservée à un nombre très limité de dirigeants des deux clubs ainsi que les journalistes. Seulement, à voir ce qui s'est passé lors des trois matchs joués, samedi dernier, en Ligue 1 et les six en Ligue2, l'on s'aperçoit que tous les protocoles ont été brisés par les joueurs et leurs entraîneurs. Rien n'a été respecté ce qui remet, ainsi, en cause cette décision de jouer les matchs à huis clos. Cela vient renforcer, en outre, les revendications de ceux qui appellent à l'arrêt total du championnat jusqu'à nouvel ordre, comme cela a été fait dans différents cham-pionnats à l'échelle mondiale. Lors du match MCA - NCM, au stade du 5-Juillet, les joueurs ont brisé tous les protocoles à leur entrée sur le terrain, à la queue-leu-leu, en se serrant la main et certains se sont même embrassés. Dans la tribune officielle, plusieurs intrus y étaient et le commissaire du match n'a pas bougé le petit doigt, comme il lui a été demandé. A Bologhine, lors du match USMA - MCO, les deux entraîneurs, Mounir Zeghdoud et Bachir Mechri ont animé une conférence de presse en présence de plusieurs journalistes.

A Béjaïa, lors du derby entre le MOB et la JSMB, les supporters se sont constitués en groupes pour suivre le match à partir des bâtiments. Par ailleurs, la LFP avait indiqué que le médecin du club local doit distribuer des gels hydro-alcooliques aux joueurs des deux équipes avant le début du match, en plus du personnel administratif, journalistes et techniciens sur le terrain. Cependant, lors des aMohamed BENHAMLA9 matchs de samedi dernier, cela n'a finalement été fait que dans un nombre limité de stades.

A quoi aura servi, finalement, ce huis clos? A rien...