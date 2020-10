La commission médicale de la Fédération algérienne de football va sévir. L'application du protocole sanitaire mis en place par le Centre national de la médecine sportive (CNMS) en prévision de la reprise des entraînements et du championnat de Ligue 1 n'a pas été à la hauteur. Preuve en est, les cas positifs au niveau des clubs se multiplient d'une manière inquiétante.

Les 31 personnes contaminées au CR Belouizdad, parmi les 48 membres ayant fait le déplacement de Mostaganem pour le deuxième stage d'intersaison, font craindre le pire. Trois autres clubs de la Ligue 1 ont enregistré des cas confirmés, à savoir la JS Kabylie, l'AS Aïn M'lila et le MC Oran. Au niveau de la catégorie réserve, seule parmi celles des jeunes autorisée à reprendre, des cas ont été enregistrés du côté de la JS Saoura. Cela met, désormais, en péril le coup d'envoi de la nouvelle saison. En effet, dans ledit protocole sanitaire, il est indiqué que si une équipe enregistre trois cas positifs parmi ses joueurs, son match est ajourné. Cette saison, la Ligue 1 regroupera 20 équipes, soit 38 journées à jouer. Sans ces contaminations déjà, la Ligue de football professionnel éprouvera toutes les peines pour achever la saison à temps. Avec les contaminations, ce sera encore pire. Pour éviter une propagation de la pandémie au niveau des clubs, la commission médicale de la FAF, présidée par Djamel Eddine Demardji, a tenu une réunion d'urgence. L'objectif est, apprend-on, de tracer une nouvelle feuille de route avec des aménagements sur le protocole sanitaire. Les mesures seront, le cas échéant, plus strictes vis-à-vis des clubs. Il n'est pas à écarter, aussi, d'associer la commission de discipline pour que des sanctions sportives soient prononcées à l'égard des auteurs de tout genre de dépassement. En outre, l'instance de Demardji devrait organiser des visites inopinées dans les lieux de regroupement des équipes pour constater de visu ce qui se passe et la manière avec laquelle est gérée la situation. Le fait de trouver plusieurs équipes regroupées au niveau du même hôtel (comme cela s'est passé à Mostaganem) est une violation pure et simple du protocole en question. Les clubs où des cas confirmés existent ont, certes, informé la FAF et la LFP, mais devaient, en outre, mentionner le nombre des personnes touchées et leurs noms sur leurs supports de communication officiel. Chose que, hélas, seul le MCO a faite. La JSK a parlé de deux cas «suspects», à savoir Oussama Daïbeche et Masoud Juma, alors que les deux ont été testés positifs. L'ASM Aïn M'lila, quant à elle, n'a pipé mot, tout comme la JS Saoura. Au CRB, par contre, deux cas seulement ont été annoncés, à savoir les joueurs Samir Aiboud, au premier stage d'Alger, et Sofiane Bouchar, à Mostaganem. Et au moment où le nombre a atteint 31 contaminations, les Belouizdadis publient un communiqué laconique pour parler de «quelques cas» qui sont «gérables». La situation va de mal en pis et les différentes commissions médicales gérant ce dossier au niveau des instances sportives ont du pain sur la planche, face à «l'inconscience» de certains.