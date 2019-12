Neymar et Kylian Mbappé font encore parler d’eux à travers l’Europe. En Espagne, Marca décortique les récentes sautes d’humeur du numéro 7 parisien, qui a exprimé son mécontentement lors de ses remplacements en cours de match face à Nantes, puis Montpellier. En France, c’est l’avenir à court terme de Neymar qui continue d’être décortiqué, alors que le Brésilien est toujours déterminé à partir l’été prochain. Officiellement, le PSG n’a aucune envie de céder le Brésilien, mais on l’imagine mal résister à un nouvel été similaire au dernier, avec un feuilleton s’étirant sur la longueur. Le FC Barcelone sera évidemment l’un des acteurs clés du dossier. Avec l’hypothèse plausible d’un départ du joueur de 28 ans lors de la prochaine saison, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, se doit de réfléchir à la suite, d’autant qu’un autre élément offensif, en la personne d’Edinson Cavani, devrait s’en aller, en fin de contrat. Il faudra du renfort sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Et ces dernières semaines, c’est une nouvelle piste qui serait à l’étude, celle menant à Sadio Mané (27 ans), comme le rapporte France Football. Le magazine français explique que le profil de l’international sénégalais plaît beaucoup aux dirigeants parisiens. Déjà parce qu’il affiche un rendement spectaculaire (co-meilleur buteur de la Premier League la saison passée avec 22 réalisations, 9 buts cette saison). Ensuite, parce qu’il propose une attitude à l’opposé de Neymar. Sadio Mané est ainsi loué pour son travail défensif, son humilité et son intensité dans les duels. Alors bien sûr, une telle piste a un coût. Sur Transfermarkt, le Sénégalais est évalué à 120 millions d’euros. Une somme conséquente qui s’explique, outre son talent, par un contrat le liant jusqu’en 2023 avec les Reds. Pour parvenir à ses fins, le PSG devra d’abord convaincre le joueur de le rejoindre. Après quatre saisons pleines à Liverpool, en route vers son premier titre de champion d’Angleterre depuis 1990, peut-être ressentira-t-il le besoin d’un nouveau challenge ? Ce sera l’un des arguments à déployer pour le PSG.