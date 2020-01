Islam Slimani est disposé à quitter l’AS Monaco. Comme révélé par L’Equipe, l’attaquant algérien aspire à relever un nouveau challenge et plusieurs clubs en Europe sont très intéressés par son profil. Le 10 Sport a révélé l’existence d’une offre de prêt d’Aston Villa, pour le récupérer sur la deuxième partie de saison.

Mais il y a bien d’autres opportunités, comme indiqué plus tôt dans la journée : l’Inter Milan, Manchester United et Tottenham souhaitent le récupérer en prêt.

Récemment, Foot Mercato a indiqué que le PSG faisait partie des clubs intéressés, dans la perspective où Edinson Cavani quitterait Paris pour rejoindre l’Atletico de Madrid.

Après avoir pris contact avec un proche du joueur, actuellement au cœur du dossier Slimani et des différentes propositions qui lui sont faites, Le 10 Sport a confirmé qu’il n’y a aucun contact avec le PSG, ni même intérêt du club de la capitale française.