Sergio Ramos, le défenseur de l'Espagne et du Real Madrid, est au centre de l'attention médiatique cette semaine. Et pour cause, contre la Suisse, le capitaine de la Roja a manqué deux penalties, qui auraient pu permettre à son pays de l'emporter (score final 1-1). Mais ce n'est pas tout. Dans moins d'une année, il sera en fin de contrat avec la Casa Blanca et les négociations semblent patiner. À partir du 1er janvier, le défenseur sera libre de négocier avec n'importe quel club et s'il trouve un accord avec une écurie, il s'y rendra libre pour la reprise des entraînements pour la prochaine saison. Même s'il est âgé de 34 ans, il reste l'un des, voire le meilleur défenseur du monde, sachant qu'il marque de plus en plus de buts. Un atout non négligeable quand on sait que pour les grandes équipes, ce n'est pas toujours simple de trouver la faille. Ainsi, dans son édition d'hier, AS lâche une véritable bombe: le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse pour le récupérer! Le club parisien, qui ne lui fera une offre officielle qu'en janvier, afin de rester dans la légalité, compte lui proposer 20 millions d'euros par an (il touche actuellement une somme proche des 12 millions d'euros nets à Madrid) sur un contrat de trois années. Car c'est bien la durée qui pose problème. Ramos, Zidane et les fans madrilènes espèrent tous qu'il prolongera l'aventure, mais le Real a une politique de renégociation très précise. Un joueur, au-dessus de 30 ans, exception faite de Cristiano Ronaldo lors de sa dernière prolongation, ne peut obtenir qu'un renouvellement de contrat que sur une année. Dans le cas de leur capitaine, les Merengues comptent tout de même proposer un contrat d'un an plus un en option et cela ne lui convient guère. Il espère en effet un nouveau contrat de deux ans et finir sa carrière dans la capitale espagnole. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les journaux espagnols, qui pourraient, en faisant fuiter l'information sur le PSG, essayer de mettre la pression au Real Madrid. Selon diverses sources, Ramos devrait s'exprimer ce lundi sur son avenir. Sachant qu'il ne s'est pas encore assis en face de Florentino Perez pour négocier sa prolongation...