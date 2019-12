Gianluca Di Marzio, journaliste à Sky Sport, a affirmé hier qu’Edinson Cavani et l’Atletico Madrid étaient tombés d’accord sur les termes d’un futur contrat de trois ans, dans le cadre d’une signature libre en juin prochain. Mais Di Marzio ajoute au passage que les dirigeants de l’Atletico Madrid tenteraient actuellement de négocier son transfert dès le mois de janvier. Le Parisien affirme de son côté que le prix de Cavani pourrait se situer autour de 10 millions d’euros. Le PSG est-il prêt à lâcher Cavani à 10 millions d’euros ? Cela apparaît comme un tarif largement minoré. En effet, compte tenu du statut de Cavani et des prix en vigueur, compte tenu également que son transfert n’était pas programmé en janvier, il est probable que le PSG exige un montant supérieur pour les six derniers mois de contrat du joueur, probablement autour de 20 millions d’euros. S’il pourrait être favorable à un transfert dès cet hiver, Paris ne bradera pas pour autant son buteur international uruguayen.