Ces derniers jours, la situation d’Edinson Cavani est au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que le numéro 9 du PSG a réclamé son départ dès cet hiver comme Leonardo l’a récemment révélé. à six mois de la fin de son contrat, le Matador est mécontent de sa situation puisqu’il joue peu depuis l’arrivée de Mauro Icardi, prêté par l’Inter Milan en toute fin de mercato. En quête de temps de jeu, l’Uruguayen veut absolument rejoindre l’Atlético de Madrid. Un départ auquel ne s’oppose pas Leonardo, mais pas à n’importe quelle condition. Une situation qui pousse d’ailleurs le directeur sportif du PSG à tenter de dénicher un nouvel avant-centre. Et alors que les noms de Kevin Gameiro et Krzysztof Pi¹tek ont circulé ces derniers jours, Foot Mercato révèle que Leonardo a contacté l’entourage d’Islam Slimani (31 ans). Prêté par Leicester à l’AS Monaco, l’international algérien a perdu sa place de titulaire au profit de Keita Baldé malgré une première partie de saison très aboutie avec sept buts et sept passes décisives. Robert Moreno, qui a succédé à Leonardo Jardim, a changé de système et Islam Slimani en a fait les frais. Une situation qui ne lui convient pas et qui le pousse à chercher une porte de sortie. Dans cette optique, Leonardo a donc noué les premiers contacts avec son agent Federico Pastorello. Reste à savoir si cette piste aboutira d’ici le 31 janvier.