Sglng (1516 1161)Mundo Deportivo accorde sa une à Eric Garcia (20 ans). L'avenir du défenseur central de Manchester City inquiète du côté de la Catalogne. «Ça urge», explique le quotidien sportif. Et pourtant, à court terme, l'international espagnol (4 capes) ne retournera pas dans son club formateur. En effet, les candidats à la présidence du Barça ont décidé, en accord avec l'actuel comité de gestion, de ne pas le recruter cet hiver et d'attendre cet été, lorsque son contrat à Manchester City sera arrivé à échéance. Oui mais voilà, d'autres écuries pourraient avoir la même idée. MD assure ainsi que le Paris SG est l'un de ceux-là. Désireux de frapper un joli coup pour renforcer l'axe de sa défense en vue de la saison prochaine, le club de la capitale aurait couché le nom de l'Ibère sur ses tablettes pour cet été. Mauricio Pochettino apprécie son profil et sa grosse marge de progression. Dans l'entourage du joueur, qui privilégie pour l'heure les Blaugranas, on reste ouvert à toute possibilité et attentif à toute offre. Le Barça est prévenu, il ne devra pas traîner sous peine de laisser le PSG prendre les devants. Décidément, entre ces deux-là, sur le mercato, c'est la guerre.