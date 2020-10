Chaque soir de dimanche à jeudi à partir de minuit, l'émission espagnole El Chiringuito de Jugones enchaîne les informations «exclusives» à base de haussements de voix et de «bombazo», dans une sorte de grand bazar organisé. Lundi, il fut beaucoup question du PSG. Pendant les deux heures de discussions et de débats animés, beaucoup d'intentions ont donc été prêtées au club parisien en vue de la saison prochaine sur la base de noms très ronflants. Une large page fut notamment consacrée à Sergio Ramos (34 ans), en fin de contrat à l'issue de la saison avec le Real Madrid. Selon les journalistes, le capitaine emblématique des Merengue n'aurait pas encore entamé des discussions avec les dirigeants pour une éventuelle prolongation. Il aurait même déjà reçu des offres de la part de la Juventus... et du PSG. Autre dossier évoqué: celui d'Antoine Griezmann. Un an après son transfert, le Français est toujours en difficulté au FC Barcelone et peine à trouver sa place dans les dispositifs mis en place par les trois entraîneurs qu'il a connus: Ernesto Valverde, Quique Setien et Ronald Koeman. Les Parisiens seraient attentifs à la situation et verraient même d'un «bon oeil» une tentative de rapprochement dès janvier. L'émission prête enfin au PSG un intérêt pour Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid. L'international belge serait considéré comme une luxueuse monnaie d'échange dans le cadre d'un éventuel transfert de Kylian Mbappé, priorité du Real l'été prochain. Ces effets d'annonce ne sont pas nouveaux au sujet du PSG, habitué à faire l'objet de spéculations en Espagne. Mais ils arrivent de manière très précoce dans la saison, seulement une semaine après la fermeture du mercato.