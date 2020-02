Une nouvelle fois interrogé sur son vote en faveur du Qatar pour l’attribution de la Coupe du monde 2022, Michel Platini a maintenu sa version. D’après l’ancienne gloire de l’équipe de France, le dîner organisé avec les dirigeants qataris par Nicolas Sarkozy quelques jours plus tôt n’a nullement influencé son choix. « Tout d’abord, je ne savais pas que les Qataris seraient présents à ce dîner. Et puis, ma décision était arrêtée : ce serait le Qatar. C’est une décision que j’ai prise seul, en mon âme et conscience. Vous verrez, cette Coupe du monde sera une expérience unique pour le fan. Avec des stades proches les uns des autres, il pourra envisager de suivre trois matchs le même jour », a promis Platini dans les colonnes du journal suisse Le Matin Dimanche.