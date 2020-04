Les organisateurs de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar ont publié mardi un communiqué réfutant les allégations de corruption contenues dans les documents rendus publics aux Etats-Unis. D’après ces documents publiés lundi, le Qatar aurait soudoyé les responsables du comité exécutif de la FIFA pour obtenir leurs votes dans le cadre de la procédure de candidature. Le Comité suprême du Mondial-2022 du Qatar a précisé que cela « fait partie d’une affaire de longue date, dont l’objet n’est pas le processus d’attribution des Coupes du monde 2018-2022 ». « Malgré des années de fausses accusations, aucune preuve n’a jamais été produite pour démontrer que le Qatar a obtenu les droits d’organiser la Coupe du monde de la FIFA 2022 de manière contraire à l’éthique ou par des moyens contrevenant aux règles strictes de la FIFA », a rappelé le Comité suprême. Le pays « a strictement respecté toutes les règles et réglementations de la procédure de candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018/2022, et toute affirmation contraire est sans fondement et sera vigoureusement contestée », a indiqué le communiqué.