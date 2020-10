Après une saison 2019-2020 très compliquée marquée par un vrai faux départ au Real Madrid et une longue blessure, Paul Pogba (27 ans) a retrouvé de la sérénité à Manchester United. Sur le terrain, l'international français (70 sélections, 10 buts) s'est réjoui de l'arrivée hivernale du Portugais Bruno Fernandes et a vu les Red Devils enregistrer de nouveaux renforts alléchants (Donny van de Beek et Edinson Cavani entre autres). Et avec ses dirigeants, le courant semble enfin revenu après de grosses fritures sur la ligne. Mais cette semaine, la Pioche a fait sensation en Espagne et en Angleterre. Relancer sur l'intérêt de Zinedine Zidane et du Real Madrid, le Champion du monde 2018 avait indiqué que tout joueur rêverait un jour de porter la tunique merengue. «Zidane? On a tous entendu, des choses ont été dites. Que répondre? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C'est un rêve pour moi pourquoi pas un jour. Comme je l'ai dit, je suis à Manchester et j'aime mon club.» Une déclaration qui n'avait rien d'une annonce fracassante contre MU (comme cela avait été le cas quand Pogba avait exprimé ses envies d'ailleurs en 2019), mais qui a tout de même fait beaucoup réagir de l'autre côté des Pyrénées et de la Manche. La raison est simple, outre ses propos sur la Casa Blanca, Pogba a également indiqué qu'il n'y avait toujours pas eu de discussions avec son club concernant une prolongation (bail jusqu'en 2021 avec une année automatique en option). Mais si Skysports a insisté, hier, sur l'avenir incertain du Frenchy, AS a publié un article bien plus tranchant. En effet, selon le quotidien madrilène, malgré le désir de ZZ, le Real Madrid ne compte pas réaliser le rêve du Pogba. Le journal ajoute d'ailleurs que les Merengue auraient déjà fait savoir à l'agent du joueur, Mino Raiola, que le dossier Pogba avait été définitivement écarté par le board. Car le Real Madrid a prévu d'autres investissements massifs à partir de 2021: la signature de Kylian Mbappé et celle d'Eduardo Camavinga, un milieu dont la cote fait l'unanimité à Madrid. Contrairement à Pogba...