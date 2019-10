Les photos dévoilées par la presse anglaise ont remis le feu à ce feuilleton qui semble interminable. Paul Pogba et Zinedine Zidane auraient ainsi discuté pendant une dizaine de minutes du côté de Dubaï. Et forcément, c’est reparti de plus belle en Angleterre et en Espagne, alors que les intentions du coach français sont très claires : recruter le milieu de terrain des Red Devils, qui est lui bel et bien tenté par le challenge merengue. Mais forcément, cette opération s’annonce compliquée. Premièrement, car il faut convaincre les dirigeants mancuniens de le laisser partir, ce qui va encore être un sacré défi pour Florentino Pérez et ses hommes. Il faut aussi souligner la présence d’un Mino Raiola dur en affaires dans les négociations, et le super-agent italien voudra probablement s’offrir une belle petite commission. Mais c’est principalement le salaire du joueur qui pose problème aujourd’hui. Comme l’explique Marca, du côté du Real Madrid on se montre plutôt pessimiste et on a du mal à y croire. Les 17 millions d’euros que touche le Champion du monde rendent l’opération pratiquement impossible, puisqu’un tel salaire ferait exploser la hiérarchie et l’équilibre salarial auquel veille de très près le club. D’autres options - les noms de Donny van de Beek et de Christian Eriksen - sont plus réalistes à ce jour. Ces derniers auraient pu atterrir à Madrid cet été, mais l’entraîneur du club a mis son veto. Les Merengues ont en tout cas l’intention de recruter cet hiver. Zinedine Zidane, qui a un rôle important au niveau du mercato et qui pousse pour la Pioche, aura tout de même son mot à dire, et si les résultats sont bons en janvier, il aura plus de force et de légitimité pour insister pour Pogba. Le temps joue en tout cas en faveur de laCasa Blanca, puisqu’on s’approche de plus en plus de la fin du contrat du joueur (juin 2021)...