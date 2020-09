Le Real Madrid, champion d’Espagne, a contacté l’entourage de l’ailier international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, en vue d’un éventuel recrutement cet été, pour remplacer le Gallois Gareth Bale. Reste à savoir si Manchester City est ouvert à un départ de son joueur, et pour un tarif raisonnable. L’international algérien, très apprécié par les Cityzens, a tout de même participé la saison dernière à 33 matchs de Premier League, inscrit

11 buts et délivré 9 passes décisives. Côté Real Madrid, on ne passera à l’action que si Bale parvient à être vendu.