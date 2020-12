Le Real Madrid et Zinedine Zidane jouent leur survie contre Mönchengladbach, aujourd'hui, en Ligue des champions lors de la dernière journée de la phase de poules, décisive aussi pour leurs voisins et rivaux de l'Atletico à Salzbourg.

Groupe A: une «finale»pour l'Atletico

Leader invaincu de Liga avec 8 victoires en 10 matchs, l'Atletico Madrid de Diego Simeone peine davantage en Ligue des champions au point de se retrouver au pied du mur en cette dernière journée de la phase de groupe. «A Salzbourg, on ira jouer une finale», a reconnu l'entraîneur Diego Simeone après le nul contre le Bayern (1-1), la semaine dernière. Les Bavarois, qui reçoivent le Lokomotiv Moscou, étant assurés de la première place et de la qualification, l'enjeu dans ce groupe est à chercher dans ce Salzbourg-Atletico Madrid, où le deuxième ticket disponible est encore à portée des deux clubs. Avec un avantage pour les Colchoneros

(6 pts): un nul leur suffit face aux Autrichiens (4 pts), qu'ils avaient déjà battus 3-2 à l'aller grâce à un doublé de leur pépite Joao Félix. Le Portugais a été préservé ce week-end en championnat, il n'est entré qu'à l'heure de jeu contre Valladolid (victoire 2-0) en vue du choc de mercredi.

Groupe B: le Real et Zidane sous pression

En danger, le Real Madrid se retrouve troisième de son groupe avant la dernière journée de Ligue des champions, la faute à sa déroute contre le Shakhtar Donetsk (2-0) la semaine dernière. Le scénario d'une absence des Madrilènes dans le top 16 européen, une première depuis 1997, relève du possible. Tout autre résultat qu'une victoire contre Mönchengladbach, qui joue également sa vie en C1, ferait dépendre le Real d'une déconvenue du Shakhtar face à l'Inter dans ce groupe B où tout estencore ouvert, y compris pour les Intéristes, derniers. A l'aller en Allemagne, les hommes de «ZZ» n'avaient pu faire mieux qu'un nul (2-2). Un point sauvé in extremis par des buts de Karim Benzema et Casemiro en toute fin de match (87e et 90e+3) alors que les Allemands menaient 2-0.Plus rassurant, le Real Madrid, qui restait sur deux défaites toutes compétitions confondues, a bien relevé la tête à Séville samedi (1-0) et offert une bouffée d'air à Zidane, qui devrait retrouver, aujourd'hui, son capitaine et pilier défensif Sergio Ramos, de retour de blessure.

Groupe C: l'Olympiakoset Marseille visent la C3

Manchester City étant assuré de la première place et Porto de la deuxième, la dernière interrogation dans ce groupe C concerne la troisième, qualificative pour les 16es de finale de Ligue Europa. L'Olympiakos paraît en meilleure posture que Marseille. Forts d'une différence de buts particulière favorable face aux Français, les Grecs doivent faire aussi bien contre Porto au Pirée que l'OM sur le terrain de City. Déjà reversé en C3 la saison passée, le club le plus titré de Grèce (45 sacres nationaux) avait été éliminé en 8es de finale par Wolverhampton.

Groupe D: feu d'artifice

Ajax-Atalanta

Un seul ticket reste à distribuer entre l'Ajax Amsterdam et l'Atalanta Bergame dans ce groupe où Liverpool, en déplacement à Midtjylland, a sécurisé la première place. Cette finale du groupe D à Amsterdam promet des buts car les deux clubs partagent, en plus d'un nom hérité de la mythologie grecque, un jeu résolument offensif. L'Ajax est la meilleure attaque actuelle d'Eredivisie (43 buts en

11 matchs), l'Atalanta celle de la saison passée en Série A

(98 buts). Invitée surprise en quarts de finale de C1 pour sa première participation en 2019-2020, la «Dea» (8 pts) rêve de regoûter à la phase finale et n'a besoin que d'un nul pour cela. Victoire impérative en revanche pour l'Ajax (7 pts) dans sa Johan-Cruyff Arena.