Au sortir d'une semaine compliquée, notamment après la défaite (1-2) face à Manchester City en 8e de finale aller de la Champions League, le Real Madrid était face à un moment de vérité. C'est parce que quelques jours plus tard, l'équipe drivée par Zinedine Zidane devait accueillir son éternel rival, le FC Barcelone, qui le devançait de deux points en tête du classement général de la Liga. Dans cette partie, qui a capoté et attiré les regards des quatre coins de la planète, les Madrilènes ont pris quelques mandales en première période, avant de répondre avec autorité aux sceptiques lors de la seconde manche et l'emporter (2-0). Dos au mur, Zidane voulait d'entrée de jeu surprendre son vis-à-vis et bête noire, Quique Setién. Les Merengue dominent d'entrée de jeu, mais Benzema, Isco et Kroos manquent le dernier geste, gâchant ainsi les premières cartouches du soir de Zidane, qui commence dès lors à se gratter la tête. Au fil des minutes, les Catalans retrouvent leurs forces et se montrent dangereux. Mais cela était sans compter sur un Thibaut Courtois chaud comme la braise, qui va sortir des 45 premières minutes avec la bague de MVP grâce à deux superbes parades. devant Arthur et Messi.

Le Real attaque la deuxième période toutes dents dehors et met le Barça sous pression. Les Catalans paniquent et se montrent incapables de sortir convenablement le ballon et de respirer. Ter Stegen, le dernier rempart allemand, se voit obligé d'étaler toute sa classe pour sauver ses cages face aux assauts madrilènes. Les minutes se suivent et se ressemblent jusqu'à la 71'. à cet instant, et alors qu'il semble parti pour finir sa nuit dans la poche de Gerard Piqué, Vinícius Júnior profite d'une superbe ouverture de Toni Kroos pour aller faire sauter le scénario du clasico. Auréolés par cette ouverture du score, les gars de la «Casa Blanca» avaient à coeur d'enchaîner pour rajouter un second but. Mais loin s'en faut, puisque les attaquants confondaient vitesse et précipitation, face à une défense barcelonaise qui prenait eau de toutes parts. Setién, balancé dans les cordes, tente de réagir en envoyant sur scène Ivan Rakitiæ et Ansu Fati. Mais rien n'y fait, puisque son équipe n'arrive plus à créer le moindre décalage. 52 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à Mariano Diaz, entré à la place de Karim Benzema, pour trouver la faille et signr le but de la victoire. Une performance historique pour l'attaquant du Real Madrid, qui est devenu le buteur remplaçant le plus rapide de l'histoire du clasico en battant le record jusqu'ici détenu par Gonzalo Higuain, buteur après seulement 58 secondes face au club catalan (4-1), le 7 mai 2008. A l'issue de cette partie où le sextuple Ballon d'or, Lionel Messi, a été fantomatique, le Barça repasse derrière le Real au classement, et la course pour le titre n'est définitivement pas encore terminée entre les deux géants du football espagnol.